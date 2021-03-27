Україна отримає наступну партію китайської вакцини від Covid-19 у найближчі тижні – Зеленський

Підписаний контракт передбачає майже 2 мільйони доз препарату

На тижні, що минає, Україна отримала 215 тисяч доз вакцини проти коронавірусу від китайського виробника Sinovac Biotech і очікує наступну партію препарату найближчими тижнями. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Глава держави зауважив, що підписаний контракт передбачає майже 2 мільйони доз вакцини.

«Окрім Китаю, вакцину від Sinovac використовують уже 18 країн світу. Зокрема Туреччина, де щеплення нею отримали Президент Ердоган і Патріарх Варфоломій», – зазначив Володимир Зеленський.

Крім того, за його словами, щеплення вакциною CoviShield від AstraZeneca в Індії та Європі зробили майже 50 мільйонам осіб, що свідчить про визнання її безпечності та якості.

«Кількість вакцинованих і темп вакцинації в Україні зростають щоденно. Звісно, ці показники ще далекі від ідеалу, але треба визнати, що з відставанням від плану вакцинації зіткнулись і всі країни Європейського Союзу. Ми активно працюємо для успішного виконання плану вакцинації в Україні. Для цього важливими є й готовність суспільства робити щеплення, і забезпечення України достатньою кількістю вакцин», – наголосив Володимир Зеленський.

За його словами, процес вакцинації стикається зі складнощами, адже в Індії діє обмеження на експорт вакцини, і Україна розраховує, що індійський уряд перегляне це рішення.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що двоє вакцинованих від коронавірусу українців померли не «внаслідок щеплення, а після нього».

Нагадаємо, 25 березня в Україну прибула перша партія вакцини від Covid-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Як повідомляв очільник МОЗ Максим Степанов, перша партія китайської вакцини Sinovac складає 200 тисяч доз.

Вакцина ще має пройти лабораторний контроль. Це займе близько 10 днів.

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