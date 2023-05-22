Автомобіль патріарха Кирила потрапив у ДТП (відео)
Чи перебував у машині сам патріарх Кирило поки невідомо
Aurus, закріплений за російським патріархом Кирилом, потрапив в аварію близько 6:30 ранку в центрі Москви. Про це передають росЗМІ.
Зазначається, що у цей час «Вольво» виїжджав із провулка, і в нього врізався Aurus. ДТП трапилося на перетині проспекту Миру та Лікарняного провулка.
Внаслідок події постраждала одна людина, але від госпіталізації він відмовився.
Поки невідомо, чи перебував у машині сам голова Російської православної церкви.
Нагадаємо, 16 травня Кирило вкрав собі Бердянську єпархію. Синод Російської православної церкви ухвалив рішення незаконно прийняти Бердянську єпархію Запорізької області у безпосереднє підпорядкування патріарху Московському Кирилу та синоду РПЦ.
Згодом священники Московського патріархату в тимчасово окупованому Бердянську розвіяли міфи про «незалежність» і назву так званої УПЦ. В ефірі телеканалу РПЦ «Спас», представники УПЦ МП розповіли, що назва УПЦ була прийнята у зв’язку з політичними змінами в Україні, але віряни цієї церкви відчувають себе росіянами і російськомовними.
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