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Автомобіль патріарха Кирила потрапив у ДТП (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Автомобіль патріарха Кирила потрапив у ДТП (відео)
ДТП трапилася на перетині проспекту Миру та Лікарняного провулка у Москві
фото: Mash

Чи перебував у машині сам патріарх Кирило поки невідомо

Aurus, закріплений за російським патріархом Кирилом, потрапив в аварію близько 6:30 ранку в центрі Москви. Про це передають росЗМІ.

Зазначається, що у цей час «Вольво» виїжджав із провулка, і в нього врізався Aurus. ДТП трапилося на перетині проспекту Миру та Лікарняного провулка.

Внаслідок події постраждала одна людина, але від госпіталізації він відмовився.

Поки невідомо, чи перебував у машині сам голова Російської православної церкви.

Нагадаємо, 16 травня Кирило вкрав собі Бердянську єпархію. Синод Російської православної церкви ухвалив рішення незаконно прийняти Бердянську єпархію Запорізької області у безпосереднє підпорядкування патріарху Московському Кирилу та синоду РПЦ. 

Згодом священники Московського патріархату в тимчасово окупованому Бердянську розвіяли міфи про «незалежність» і назву так званої УПЦ. В ефірі телеканалу РПЦ «Спас», представники УПЦ МП розповіли, що назва УПЦ була прийнята у зв’язку з політичними змінами в Україні, але віряни цієї церкви відчувають себе росіянами і російськомовними.

Читайте також: Чому УПЦ МП не засуджує анексію чергової єпархії?
Теги: РПЦ Москва

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