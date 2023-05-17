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Єпископ Євстратій (Зоря) Речник  Священного Синоду ПЦУ

Чому УПЦ МП не засуджує анексію чергової єпархії?

glavcom.ua
УПЦ МП навіть зараз не може розірвати зв'язок з Російською православною церквою
фото з відкритих джерел

Зректися своєї української ідентичності у разі російської окупації – для послідовників МП «цілком природньо»

Знаєте, про що насправді свідчить цей коментар одного з чільних працівників Митрополії МПвУ?

Чому УПЦ МП не засуджує анексію чергової єпархії? фото 1

Перше

Чому архієреї МП та більшість духовенства досі залишаються непохитними у своїй залежності від Москви?

Бо вони досі не вірять у можливість поразки Московії. Вони вважають, що у якийсь спосіб «все повернеться, як було» – як було у 1990-х, як було при їхньому «духовному чаді» Януковичі. Що московське все одно буде домінувати.

А тому «треба лише перечекати».

Друге

Зректися своєї української ідентичності (навіть декларативної) у разі російської окупації – для послідовників МП «цілком природньо».

Тобто, якби, як очікували в Лаврі, московити за 3-4 дні взяли Київ у лютому 2022-го, то і Онуфрій з Антонієм та Павлом «цілком природньо» підтримали би окупантів.

Не надихали би на спротив, не чинили б опору – в першу чергу морального, а «цілком природньо» віддалися би служінню московитам.

І це справді для них природньо – бо вони їм і так служать.

Третє

А куди сховали тезу «УПЦ єднає Україну»? В шухляду? Бо вже навіть офіційні працівники Митрополії МПвУ погоджуються з тим, що окуповані Московією території «цілком природньо» не потребують ніякої димової завіси «УПЦ».

Четверте

Ну і питання пана Чорноморця (і багатьох інших) – коли і як відреагує керівництво МПвУ на захоплення Гундяєвим сотень парафій і на колаборантсво свого духовенства з окупантами? – залишається без відповіді.

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Джерело
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Теги: УПЦ МП РПЦ церква Московська церква в Україні

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