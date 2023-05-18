Просив патріарха Кирила про допомогу: на Харківщині викрито священника Московської церкви

Священнику загрожує до восьми років тюрми

Клірик заявив, що місцева релігійна громада підпорядковується виключно російській РПЦ

Служба безпеки викрила на Харківщині священнослужителя однієї з релігійних громад УПЦ (МП) на території Ізюмського району, який публічно виправдовував збройну агресію РФ та воєнні злочини окупантів. Про повідомляє пресслужба СБУ.

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Під час тимчасової окупації регіону клірик добровільно підтримав російських загарбників і «на власному прикладі» закликав зробити це інших місцевих жителів.

Він публічно заявив, що місцева релігійна громада підпорядковується виключно російській РПЦ.

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У зв’язку з цим клірик за власної ініціативи написав листа помічнику Московського патріарха Кирила з проханням надіслати «гумдопомогу» на окуповану частину регіону.

У подальшому фігурант використовував російські товари для забезпечення «лояльності» місцевого населення до загарбників. Крім того, він неодноразово виступав перед камерами кремлівських пропагандистів, які приїздили до захопленого на той час Ізюма. У своїх коментарях зловмисник дискредитував українських захисників, заперечував факти російської агресії та героїзував знищених рашистів.

На підставі зібраних доказів клірику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування збройної агресії РФ проти України з використанням засобів масової інформації).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до восьми років тюрми.

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Нагадаємо, у грудні СБУ відзвітувала про знахідки в церквах УПЦ МП.