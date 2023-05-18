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Просив патріарха Кирила про допомогу: на Харківщині викрито священника Московської церкви

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Просив патріарха Кирила про допомогу: на Харківщині викрито священника Московської церкви
Священнику загрожує до восьми років тюрми
фото: пресслужба СБУ

Клірик заявив, що місцева релігійна громада підпорядковується виключно російській РПЦ

Служба безпеки викрила на Харківщині священнослужителя однієї з релігійних громад УПЦ (МП) на території Ізюмського району, який публічно виправдовував збройну агресію РФ та воєнні злочини окупантів. Про повідомляє пресслужба СБУ.

Під час тимчасової окупації регіону клірик добровільно підтримав російських загарбників і «на власному прикладі» закликав зробити це інших місцевих жителів.

Він публічно заявив, що місцева релігійна громада підпорядковується виключно російській РПЦ.

У зв’язку з цим клірик за власної ініціативи написав листа помічнику Московського патріарха Кирила з проханням надіслати «гумдопомогу» на окуповану частину регіону.

У подальшому фігурант використовував російські товари для забезпечення «лояльності» місцевого населення до загарбників. Крім того, він неодноразово виступав перед камерами кремлівських пропагандистів, які приїздили до захопленого на той час Ізюма. У своїх коментарях зловмисник дискредитував українських захисників, заперечував факти російської агресії та героїзував знищених рашистів.

На підставі зібраних доказів клірику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування збройної агресії РФ проти України з використанням засобів масової інформації).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до восьми років тюрми.

Нагадаємо, у грудні СБУ відзвітувала про знахідки в церквах УПЦ МП.

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Теги: СБУ громада розслідування населення УПЦ МП

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