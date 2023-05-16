Офіційно. Патріарх Кирило окупував Бердянську єпархію

Духовенство єпархії змусили звернулися до патріарха Кирила нібито з проханням про прийняття до РПЦ

УПЦ МП, у якої її куратори з Москви відібрали чергову єпархію, знову мовчить

Синод Російської православної церкви ухвалив рішення незаконно прийняти Бердянську єпархію Запорізької області у безпосереднє підпорядкування патріарху Московському Кирилу та синоду РПЦ. Про це у вівторок, 16 травня, повідомили у пресслужбі РПЦ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Перед цим духовенство Бердянської та Приморської єпархії Запорізької області змусили звернулися до патріарха Кирила нібито з проханням про прийняття до РПЦ.

«Постановили у зв'язку з фактичним залишенням митрополитом Бердянським та Приморським Єфремом своєї кафедри прийняти Бердянську єпархію у безпосереднє канонічне та адміністративне підпорядкування Патріарху Московському та всієї Русі та священному синоду Російської православної церкви з подальшим винесенням цього рішення на розгляд Архієрейського собору», – йдеться в повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що глава РПЦ Кирило відібрав сан у протодиякона Кураєва за критику війни.

6 квітня патріарх Кирило призначив церковного гауляйтера на окуповані українські території.