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Офіційно. Патріарх Кирило окупував Бердянську єпархію

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Офіційно. Патріарх Кирило окупував Бердянську єпархію
Духовенство єпархії змусили звернулися до патріарха Кирила нібито з проханням про прийняття до РПЦ
фото з відкритих джерел

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Синод Російської православної церкви ухвалив рішення незаконно прийняти Бердянську єпархію Запорізької області у безпосереднє підпорядкування патріарху Московському Кирилу та синоду РПЦ. Про це у вівторок, 16 травня, повідомили у пресслужбі РПЦ.

Перед цим духовенство Бердянської та Приморської єпархії Запорізької області змусили звернулися до патріарха Кирила нібито з проханням про прийняття до РПЦ. 

«Постановили у зв'язку з фактичним залишенням митрополитом Бердянським та Приморським Єфремом своєї кафедри прийняти Бердянську єпархію у безпосереднє канонічне та адміністративне підпорядкування Патріарху Московському та всієї Русі та священному синоду Російської православної церкви з подальшим винесенням цього рішення на розгляд Архієрейського собору», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що глава РПЦ Кирило відібрав сан у протодиякона Кураєва за критику війни.

6 квітня патріарх Кирило призначив церковного гауляйтера на окуповані українські території.

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