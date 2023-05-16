Представники РПЦ визнали: ніякої УПЦ ніколи не існувало, це фейк (відео)

«Назва УПЦ була прийнята у зв’язку з політичними змінами в Україні»

Священники Московського патріархату в тимчасово окупованому Бердянську розвіяли міфи про «незалежність» і назву так званої УПЦ.

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В ефірі телеканалу РПЦ «Спас», представники УПЦ МП розповіли, що назва УПЦ була прийнята у зв’язку з політичними змінами в Україні, але віряни цієї церкви відчувають себе росіянами і російськомовними.

«Не дивлячись на те, що офіційно ми називалися Українська православна церква. Але ми ж прекрасно розуміємо, що така назва з’явилась і всі ті оформлення канонічна Українська православна церква з’явилося в результаті саме політичних дій. Народ себе відчував росіянами, російськомовними», – сказав один із священників.

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Нагадаємо, сьогодні синод Російської православної церкви ухвалив рішення незаконно прийняти Бердянську єпархію Запорізької області у безпосереднє підпорядкування патріарху Московському Кирилу та синоду РПЦ.

А глава РПЦ Кирило раніше відібрав сан у протодиякона Кураєва за критику війни.

Також 6 квітня патріарх Кирило призначив церковного гауляйтера на окуповані українські території.