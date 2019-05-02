Барак Обама з дружиною стануть продюсерами серіалу про Трампа



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Барак Обама разом зі своєю дружиною Мішель стануть продюсерами серіалу стрімінгового сервісу Netflix

Серіал стане екранізацією бестселера письменника Майкла Льюїса «П'ятий ризик»

Барак і Мішель Обама стануть продюсерами серіалу про початковий період президентства Дональда Трампа.

Про це повідмоляє Deutsche Welle.

«Екс-президент США Барак Обама разом зі своєю дружиною Мішель стануть продюсерами серіалу стрімінгового сервісу Netflix про нинішнього президента США Дональда Трампа. Серіал стане екранізацією бестселера письменника Майкла Льюїса «П'ятий ризик», що являє собою документальну хроніку початкового періоду президентства Трампа», - йдеться в повідомленні.

При цьому уточнюється, що «П'ятий ризик» виставляє Трампа в не надто виграшному світлі.

Барак і Мішель Обама 30 квітня представили перші сім проектів своєї продюсерської компанії Higher Ground Productions, які вони збираються реалізувати спільно з Netflix.

Більшість із них присвячені подоланню расової та гендерної дискримінації.