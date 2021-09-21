Батько загиблої у катастрофі МН17 у суді емоційно звернувся до Путіна

Нідерландець Йос Джаноттен, який втратив в авіакатастрофі дочку: ми бачили новину, як ці нелюди з ведмедиком в одній руці і зброєю в іншій говорили. Нелюди...

«Я не розумію, як у Росії можуть працювати цілі групи осіб, щоб приховати цей страшний злочин. Зокрема, такі люди, як Путін і Лавров», – заявив чоловік

У Нідерландах на судових слуханнях у справі МН17 нідерландець Йос Джаноттен, який втратив в авіакатастрофі дочку, звернувся до президента РФ Володимира Путіна із закликом взяти відповідальність за збиття. Про це повідомляє «Укрінформ».

«Я не розумію, як у Росії можуть працювати цілі групи осіб, щоб приховати цей страшний злочин. Зокрема, такі люди, як Путін і Лавров. Я хотів би запитати в Путіна, чи пам'ятає він, що більшу частину Курська було піднято нідерландцями, як після розмови з родичами підводників погодився, щоб нідерландські компанії підняли тіла членів екіпажу Курська. Чи розуміє він, що родичі МН17 також шукають правди. Нехай Путін скаже, що це було помилкою, нехай скаже хоч щось і припинить заперечувати очевидне», – закликав Джаноттен.

Його дочка Ліка загинула у віці 26 років разом зі своїм коханим, сказав нідерландець.

«Я прийшов з роботи і побачив новину про трагедію. Ми бачили новину, як ці нелюди з ведмедиком в одній руці і зброєю в іншій говорили. Нелюди... Я тільки заспокоював себе, що Ліка і Ерік не відчули того, що з ними сталося... Знайшли частину тіла Ліки. Вона була дуже обгорілою, так, що не була схожою на людське тіло. Нам порадили не дивитися, і ми не робили цього. Нам досі не віриться, що вона лежить у тій труні. Потім було ідентифіковано кістку, череп, і ми поховали її ще раз, ще одну домовинку», – сказав батько загиблої дівчини.

Після трагедії чоловік боїться проводжати у відпустку свою другу доньку і її сім'ю. Він разом з іншими родичами загиблих робить усе, щоб про трагедію МН17 пам'ятали.

Загалом слово в суді мали 11 родичів загиблих з рейсу МН17. Наступне судове засідання відбудеться 23 вересня.

Як відомо, Спільна слідча група (JIT), яка розслідувала катастрофу MH17 на Донбасі, відхилила покази двох свідків. Вони стверджували, що ракета була запущена нібито з боку Амвросіївки, яка на липень 2014 року була під контролем України.

Раніше один зі свідків у справі про збиття боїнга МН17 заявив, що бачив «Бук» і випущену ракету. Чоловік був у складі розвідгрупи сепаратиста Леоніда Харченка, який є одним із підсудних у цій справі.

Читайте також: