Справа MH17: у суді виступили дев'ятеро родичів загиблих

Батьки загиблого Фредрікса не вірять, що відповідальні за збиття рейсу МН17 почуваються винними у трагедії

У Нідерландах у судовому комплексі «Схіпхол» під час судового засідання у справі МН17 виступили 9 родичів загиблих. Про це повідомляє Укрінформ.

Подружжя Сілена та Роб Фредрікси, які втратили у трагедії МН17 23-річного сина Брайса та його дівчину Дейзі, не стримуючи сліз, розповіли, що тіла жертв катастрофи рідним довелося упізнавати по фрагментах.

«Знаходили все нові частинки тканин та кісток. Частини тіл наших дітей лежали за парканом військової бази. Ми стояли біля воріт в очікуванні. І нарешті у 2015 році закінчилося упізнання. Я дивилася на частини тіл наче лікар. Ось частина ноги, частина черепа», - розповіла Селена Фредрікс.

Батьки загиблого хлопця не вірять, що відповідальні за збиття рейсу МН17 почуваються винними у трагедії.

«Мені хотілося б вірити, що Путін визнає провину та вибачиться, але навряд чи це колись станеться», - сказала Селена Фредрікс.

«Винним у трагедії чхати на нас, вони продовжують брехати. – Сказав батько хлопця Роб Фредрікс. - Брайса та Дейзі мені повернули по шматкам. Що ви зробили зі мною та моєю родиною, то такого я нікому не бажаю… Жодне покарання не зможе бути пропорційнім цьому вбивству. Мене дуже обурює, що захист (захист одного з чотирьох обвинувачених - підполковника ГРУ Олега Пулатова, який виявив бажання долучитися до процесу - ред.) затягує процес. Зокрема, не говорить по суті, сприймає фейки за факти та не думає про почуття родичів загиблих», - наголосив він під час свого виступу.

Виступи родичів загиблих були дуже емоційними. Під час їхніх промов у залі суду плакали прокурори, журналісти, перекладачі.

У кожній промові рідні загиблих закликали винних визнати свою провину та оприлюднити деталі трагедії, щоб родичі змогли нарешті знайти спокій. Також вони закликають усіх, хто був свідком збиття МН17 чи володіє будь якою інформацією, зглянутися над їхніми стражданнями та розповісти деталі трагедії.

Наступне судове засідання відбудеться сьогодні, 10 вересня о 10:00, за місцевим часом.

Слово у суді матимуть 11 родичів загиблих. Від імені тих, кому не вистачає сил особисто виступити у суді, говоритимуть їхні адвокати.

Нагадаємо, родичі жертв пасажирського лайнера Boeing 777, який зазнав аварії на Донбасі в липні 2014 року, звинуватили Росію у брехні

Як відомо, Спільна слідча група (JIT), яка розслідувала катастрофу MH17 на Донбасі, відхилила покази двох свідків. Вони стверджували, що ракета була запущена нібито з боку Амвросіївки, яка на липень 2014 року була під контролем України.

Раніше один зі свідків у справі про збиття боїнга МН17 заявив, що бачив «Бук» і випущену ракету. Чоловік був у складі розвідгрупи сепаратиста Леоніда Харченка, який є одним із підсудних у цій справі.

Читайте також: