«Бавовна» на Бєлгородщині: губернатор заявив про погіршення ситуації
Губернатор Бєлгородщини повідомив про чотирьох постраждалих
Ситуація у місті Шебекіно Бєлгородської області РФ, по якому вночі нібито було завдано масованого удару, погіршується. Про це заявив губернатор області В’ячеслав Гладков у своєму телеграм-каналі.
«Чотири особи постраждали. Усім надається допомога. Ніхто, дякувати Богу, не загинув. Двох оперативно доправили до лікарні Бєлгорода. У чоловіка осколкові поранення шиї та спини, стан важкий, у жінки осколкові поранення руки та передпліччя. Наразі лікарями проводяться всі необхідні обстеження. Ще дві жінки відмовилися від госпіталізації, їм надано допомогу на місці», – повідомив він.
За даними Гладкова, снарядами «Града» вибиті вікна, посічені фасади та покрівля у восьми багатоквартирних, чотирьох приватних домоволодіннях, а також школі та двох адміністративних будівлях. Один магазин повністю згорів. Різні пошкодження мають 12 автомобілів.
Раніше повідомлялося, що місто Шебекіно потрапило під обстріл. Унаслідок цього є постраждала, пошкоджено житлові будинки.
Гладков вигадав кривавий спосіб, як зупинити обстріли в Бєлгородській області: на його думку, щоб зупинити обстірили в регіоні потрібно захопити частину України.
Нагадаємо, 22 травня, бійці «Російського добровольчого корпусу» й легіону «Свобода Росії» заявили про початок операції у прикордонних районах Бєлгородської області. Місцева влада пізніше оголосила режим контртерористичної операції, однак вже на наступний день скасувала його, попри те, що солдати не вийшли з території регіону.
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