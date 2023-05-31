«Бавовна» на Бєлгородщині: губернатор заявив про погіршення ситуації

Губернатор Бєлгородщини повідомив про чотирьох постраждалих

Ситуація у місті Шебекіно Бєлгородської області РФ, по якому вночі нібито було завдано масованого удару, погіршується. Про це заявив губернатор області В’ячеслав Гладков у своєму телеграм-каналі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Чотири особи постраждали. Усім надається допомога. Ніхто, дякувати Богу, не загинув. Двох оперативно доправили до лікарні Бєлгорода. У чоловіка осколкові поранення шиї та спини, стан важкий, у жінки осколкові поранення руки та передпліччя. Наразі лікарями проводяться всі необхідні обстеження. Ще дві жінки відмовилися від госпіталізації, їм надано допомогу на місці», – повідомив він.

За даними Гладкова, снарядами «Града» вибиті вікна, посічені фасади та покрівля у восьми багатоквартирних, чотирьох приватних домоволодіннях, а також школі та двох адміністративних будівлях. Один магазин повністю згорів. Різні пошкодження мають 12 автомобілів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що місто Шебекіно потрапило під обстріл. Унаслідок цього є постраждала, пошкоджено житлові будинки.

Гладков вигадав кривавий спосіб, як зупинити обстріли в Бєлгородській області: на його думку, щоб зупинити обстірили в регіоні потрібно захопити частину України.

Нагадаємо, 22 травня, бійці «Російського добровольчого корпусу» й легіону «Свобода Росії» заявили про початок операції у прикордонних районах Бєлгородської області. Місцева влада пізніше оголосила режим контртерористичної операції, однак вже на наступний день скасувала його, попри те, що солдати не вийшли з території регіону.