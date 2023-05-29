Загальноросійське державне медіа приховує ситуацію на Бєлгородщині (фотофакт)

У Шебекіно, яке в 4 км від українського кордону, чи не щодня «тривожно»

Обстріли прикордоння РФ: загальноросійське державне медіа заборонило Шебекіно

Загальноросійський державний пропагандитський «Перший канал» у своєму пабліку у соцмережах видаляє питання щодо ситуації у місті Шебекіно Бєлгородської області РФ, яке на вихідних кілька разів зазнало обстрілів.

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Більше того, адміністратори «Новини Першого каналу» (1 млн підписників) поставили фільтр на слово «Шебекіно» в коментарях, і тепер вони видаляються автоматично. Зазвичай такі фільтри використовують, щоб припинити нецензурну лайку в коментарях.

Коментарі про Шебекіно зникають автоматично

У свою чергу росіяни влаштували набіг на паблік «Першого» та використовують інші варіанти написання міста, наприклад, «Шебекін0» або «Щебекіно». У такому разі фільтр на запитання не діє.

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Аби звернути увагу до прикордонного міста користувачі замінюють літери та символи у його назві

У новинах, очевидно, про обстріл не розповіли.

Нагадаємо, напередодні губернатор Бєлгородщини заявив про обстріл зі ствольної артилерії.

Крім того, Гладков вигадав кривавий спосіб, як зупинити обстріли в Бєлгородській області: на його думку, щоб зупинити обстірили в регіоні потрібно захопити частину України.

Раніше повідомлялося, що бійці «Російського добровольчого корпусу» й легіону «Свобода Росії» заявили про початок операції у прикордонних районах Бєлгородської області. Місцева влада пізніше оголосила режим контртерористичної операції, однак вже на наступний день скасувала його, попри те, що солдати не вийшли з території регіону.