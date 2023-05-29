Губернатор Бєлгородщини закликав окупувати Харків через обстріли в регіоні

На думку Гладкова, щоб зупинити обстірили в регіоні потрібно захопити частину України

Гладков вигадав кривавий спосіб, як зупинити обстріли в Бєлгородській області

Губернатор Бєлгородщини В'ячеслав Гладков вигадав, як зупинити обстріли в області. За словами чиновника країни-терористки необхідно окупувати Харків. Про це повідомляють росЗМІ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Це найкращий спосіб розв'язання проблеми обстрілів Бєлгородської області», – заявив губернатор регіону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, 22 травня, бійці «Російського добровольчого корпусу» й легіону «Свобода Росії» заявили про початок операції у прикордонних районах Бєлгородської області. Місцева влада пізніше оголосила режим контртерористичної операції, однак вже на наступний день скасувала його, попри те, що солдати не вийшли з території регіону.

Раніше українська розвідка розвінчала заяви РФ про великі втрати серед добровольців у Бєлгороді.

До слова, окупанти розповідають про невдоволення діями військового керівництва, а також обговорюють поточну ситуацію на території Бєлгородщини та прилеглих територіях, панічні настрої місцевого населення.

