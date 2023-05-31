Гучна ніч на Бєлгородщині: влада заявила про обстріл, є постраждала (відео)

У російському місті Шебекіно знову було неспокійно

Місто Шебекіно, що в Бєлгородській області РФ, нібито потрапило під обстріл. Унаслідок цього є постраждала, пошкоджено житлові будинки. Про це заявив губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков у Telegram

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«Обстріл Шебекіна. За попередньою інформацією, є одна постраждала. Пошкоджено житлові будинки, горить транспорт», написав він.

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Гладков пообіцяв надати додаткову інформацію про подію згодом.

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Наслідки нібито обстрілу російського міста Шебекіно Бєлгородської області фото: Baza

Нагадаємо, у Краснодарському краї РФ цієї ночі виникла пожежа на Афіпському нафтопереробному заводі. Імовірна причина – влучання безпілотників.

Напередодні губернатор Бєлгородщини заявив про обстріл зі ствольної артилерії.

Крім того, Гладков вигадав кривавий спосіб, як зупинити обстріли в Бєлгородській області: на його думку, щоб зупинити обстірили в регіоні потрібно захопити частину України.

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Раніше повідомлялося, що бійці «Російського добровольчого корпусу» й легіону «Свобода Росії» заявили про початок операції у прикордонних районах Бєлгородської області. Місцева влада пізніше оголосила режим контртерористичної операції, однак вже на наступний день скасувала його, попри те, що солдати не вийшли з території регіону.