Гучна ніч на Бєлгородщині: влада заявила про обстріл, є постраждала (відео)
У російському місті Шебекіно знову було неспокійно
Місто Шебекіно, що в Бєлгородській області РФ, нібито потрапило під обстріл. Унаслідок цього є постраждала, пошкоджено житлові будинки. Про це заявив губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков у Telegram
«Обстріл Шебекіна. За попередньою інформацією, є одна постраждала. Пошкоджено житлові будинки, горить транспорт», написав він.
Гладков пообіцяв надати додаткову інформацію про подію згодом.
Нагадаємо, у Краснодарському краї РФ цієї ночі виникла пожежа на Афіпському нафтопереробному заводі. Імовірна причина – влучання безпілотників.
Напередодні губернатор Бєлгородщини заявив про обстріл зі ствольної артилерії.
Крім того, Гладков вигадав кривавий спосіб, як зупинити обстріли в Бєлгородській області: на його думку, щоб зупинити обстірили в регіоні потрібно захопити частину України.
Раніше повідомлялося, що бійці «Російського добровольчого корпусу» й легіону «Свобода Росії» заявили про початок операції у прикордонних районах Бєлгородської області. Місцева влада пізніше оголосила режим контртерористичної операції, однак вже на наступний день скасувала його, попри те, що солдати не вийшли з території регіону.
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