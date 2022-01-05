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    Байден досі шукає кандидата на посаду посла в Україні

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    Посада посла США в Україні залишається вакантною з 2019 року - Байден досі шукає кандидата на посаду посла в Україні
    Посада посла США в Україні залишається вакантною з 2019 року
    фото: ЕРА

    Дипломатичне представництво США в Україні нині очолює тимчасова повірена Крістіна Квін

    Президент США Джо Байден планує призначити посла в Україні та подовжує пошук вірної кандидатури для номінації на посаду. Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

    Речниця Білого дому назвала важливою посаду посла Сполучених Штатів в Україні, але відмовилась озвучувати подробиці процесу пошуку кандидатури.

    У вівторок на сторінках видання The Washington Post колишній посол США в Україні Джон Гербст та колишній високопосадовець Держдепу Девід Креймер поклали на адміністрацію США відповідальність за відсутність номінації на посаду посла в Україні.

    «Нездатність вирішити ситуацію щодо посла у Києві це не просто поганий спосіб реалізації закордонної політики. Це також вказує на неповагу адміністрації – наскільки би ненавмисною вона не була - до України», – відзначили Креймер та Гербст.

    У коментарі «Голосу Америки» Креймер також назвав затримку із призначенням посла США в Україні «найбільшою помилкою» адміністрації Байдена.

    На початку грудня 2021 року видання Foreign Policy повідомляло, що Байден планує призначити Бріджит Брінк послом в Україні. Вона з 2019 року очолює американську дипмісію у Словаччині.

    Кандидатуру посла має офіційно затвердити сенат.

    Посада посла США в Україні залишається вакантною з 2019 року, після того як посла Марі Йованович відкликали до Вашингтона.

    Дипломатичне представництво США в Україні нині очолює тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін. Квін прибула до посольства США в Україні у травні 2019 року та замінила на цій посаді Вільяма Тейлора.

    На початку липня 2021 року ЗМІ писали, що послом США в Україні може стати заступник помічника держсекретаря Сполучених Штатів Джордж Кент.

    Теги: США Джозеф Байден посол Марі Йованович президент Джон Гербст
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    Байден досі шукає кандидата на посаду посла в Україні