Байден досі шукає кандидата на посаду посла в Україні

Посада посла США в Україні залишається вакантною з 2019 року

Дипломатичне представництво США в Україні нині очолює тимчасова повірена Крістіна Квін

Президент США Джо Байден планує призначити посла в Україні та подовжує пошук вірної кандидатури для номінації на посаду. Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

Речниця Білого дому назвала важливою посаду посла Сполучених Штатів в Україні, але відмовилась озвучувати подробиці процесу пошуку кандидатури.

У вівторок на сторінках видання The Washington Post колишній посол США в Україні Джон Гербст та колишній високопосадовець Держдепу Девід Креймер поклали на адміністрацію США відповідальність за відсутність номінації на посаду посла в Україні.

«Нездатність вирішити ситуацію щодо посла у Києві це не просто поганий спосіб реалізації закордонної політики. Це також вказує на неповагу адміністрації – наскільки би ненавмисною вона не була - до України», – відзначили Креймер та Гербст.

У коментарі «Голосу Америки» Креймер також назвав затримку із призначенням посла США в Україні «найбільшою помилкою» адміністрації Байдена.

На початку грудня 2021 року видання Foreign Policy повідомляло, що Байден планує призначити Бріджит Брінк послом в Україні. Вона з 2019 року очолює американську дипмісію у Словаччині.

Кандидатуру посла має офіційно затвердити сенат.

Посада посла США в Україні залишається вакантною з 2019 року, після того як посла Марі Йованович відкликали до Вашингтона.

Дипломатичне представництво США в Україні нині очолює тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін. Квін прибула до посольства США в Україні у травні 2019 року та замінила на цій посаді Вільяма Тейлора.

На початку липня 2021 року ЗМІ писали, що послом США в Україні може стати заступник помічника держсекретаря Сполучених Штатів Джордж Кент.