Україні потрібна нова західна зброя, щоб протистояти вторгненню Росії – Bloomberg

Видання пише, що «у разі війни лише масові поставки сучасної зброї від Заходу можуть забезпечити захист» Україні

Збройні сили України зараз набагато сильніші і краще підготовлені, ніж у 2014 році, коли Росія окупувала Крим, але через брак постачання зброї з боку Заходу і власних коштів українська армія «не має навіть великих запасів основних предметів постачання, які знадобляться в умовах запеклого конфлікту», пише Bloomberg.

У матеріалі сказано, що «у разі війни лише масові поставки сучасної зброї від Заходу можуть забезпечити захист» країні, і що досі запити української сторони на таке озброєння, як системи протиповітряної та протиракетної оборони, залишалися без відповіді.

При цьому американські системи протиракетної і протиповітряної оборони буде важко швидко доставити та інтегрувати для використання в Україні, навіть якщо США ухвалить таке політичне рішення, пише Bloomberg.

Is Ukraine ready to stop a potential Russia invasion? Its Defense Ministry had proposed spending money on pricey waffle towels when basic supplies were more urgently needed https://t.co/G7l57gREep — Bloomberg (@business) January 5, 2022

Bloomberg зазначає, що в держбюджет України на 2021 рік було закладено 23 млрд грн (838 млн доларів) на оборонні закупівлі, а в 2022-му сума збільшилася до 28 млрд грн. При цьому Росія, за даними Стокгольмського інституту досліджень проблем миру, витрачає на закупівлю близько 40% оборонного бюджету, що перевищує 60 млрд доларів.

«…Зараз Україна здатна розгорнути більшу частину своїх 205 000 військовослужбовців і справне, хоча часто застаріле, обладнання […]. Успадкована від СРСР оборонна промисловість розробила нові ракети, безпілотники та протиартилерійські засоби з радіолокаційним наведенням. Проблема в тому, що уряд закупив недостатньо навіть власної нової зброї для протистояння Росії, – повідомляє Bloomberg із посиланням на аналітика з питань оборони Національного інституту стратегічних досліджень Миколу Бєлєскова.

Bloomberg наводить слова народного депутата України Сергія Рахманіна: він заявив, що кількість бронежилетів, які хотіло закупити Міністерство оборони на 2022 рік, вдвічі менша, ніж потрібно зараз армії, «не кажучи про інші резерви».

За словами нардепа, через брак коштів у переліку Міноборони для закупівель було недостатньо гвинтівок та шоломів, але були «дорогі вафельні рушники і радянське обладнання для виявлення радіації, що зараз не має очевидної користі». Зрештою рушники та детектори прибрали зі списку, пише агентство, а Міністерство оборони пообіцяло модернізувати свої процедури.

У матеріалі також наголошується, що наміри президента РФ Володимира Путіна досі незрозумілі, тому що він водночас веде дипломатичні переговори з американським президентом Джо Байденом і нарощує військову міць, заперечуючи плани щодо вторгнення в Україну.

Напередодні Bloomberg оприлюднив дані, наскільки за рік побагатшав Ахметов.

Також наагадаємо, що Естонія готова дати Україні ракети Javelin та гаубиці, але є умова.

Тим часом Росія побачила, як НАТО «накачує Україну зброєю».