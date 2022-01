Україні потрібна нова західна зброя, щоб протистояти вторгненню Росії – Bloomberg

Збройні сили України зараз набагато сильніші і краще підготовлені, ніж у 2014 році, коли Росія окупувала Крим, але через брак постачання зброї з боку Заходу і власних коштів українська армія «не має навіть великих запасів основних предметів постачання, які знадобляться в умовах запеклого конфлікту», пише Bloomberg.

У матеріалі сказано, що «у разі війни лише масові поставки сучасної зброї від Заходу можуть забезпечити захист» країні, і що досі запити української сторони на таке озброєння, як системи протиповітряної та протиракетної оборони, залишалися без відповіді.

При цьому американські системи протиракетної і протиповітряної оборони буде важко швидко доставити та інтегрувати для використання в Україні, навіть якщо США ухвалить таке політичне рішення, пише Bloomberg.

