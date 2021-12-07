  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    ЗМІ: Байден визначився з кандидаткою на посаду посла США в Україні

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Очікується, що глава Білого дому обере на посаду посла в Україні досвідчену дипломатку Бріджіт Брінк - ЗМІ: Байден визначився з кандидаткою на посаду посла США в Україні
    Очікується, що глава Білого дому обере на посаду посла в Україні досвідчену дипломатку Бріджіт Брінк
    фото: euroradio

    Наразі США в Україні представляє тимчасова повірена Крістіна Квін

    Президент США Джо Байден найближчим часом планує призначити американського посла в Україні, повідомляє Foreign Policy.

    За даними джерел видання, очікується, що Байден обере досвідчену високопоставлену професійну дипломатку Бріджіт Брінк, яка з 2019 року очолює дипломатичну місію США у Словаччині.

    Співрозмовники ЗМІ наголошують, що остаточне рішення поки що не прийнято.

    Останнім послом США в Україні була Марі Йованович. Її звільнили з посади у травні 2019 року. Тоді експрезидент США Дональд Трамп звинуватив Йованович у тому, що вона протидіє його політиці.

    У січні російський політолог Андрій Піонтковський говорив, що колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер розглядається як новий американський посол у Києві.

    На початку липня ЗМІ писали, що послом США в Україні може стати заступник помічника держсекретаря Сполучених Штатів Джордж Кент.

    До слова, сьогодні Байден після розмови з Путіним поговорить із Зеленським.

    Раніше Білий дім оголосив мету зустрічі Байдена та Путіна. Також стало відомо, про що говоритимуть Байден і Путін.

    У Кремлі повідомили, що початок переговорів очікується «в районі шостої вечора» (17:00 за київським часом).

    Нагадаємо, світові лідери закликали Росію до відновлення переговорів та деескалації.

    Також американський сенатор попередив Росію: Україна може стати «новим Афганістаном».

    Читайте також:
    Теги: дипломатія США Джозеф Байден кадрові зміни політика посол Україна Марі Йованович
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ЗМІ: Байден визначився з кандидаткою на посаду посла США в Україні