ЗМІ: Байден визначився з кандидаткою на посаду посла США в Україні

Очікується, що глава Білого дому обере на посаду посла в Україні досвідчену дипломатку Бріджіт Брінк

Наразі США в Україні представляє тимчасова повірена Крістіна Квін

Президент США Джо Байден найближчим часом планує призначити американського посла в Україні, повідомляє Foreign Policy.

За даними джерел видання, очікується, що Байден обере досвідчену високопоставлену професійну дипломатку Бріджіт Брінк, яка з 2019 року очолює дипломатичну місію США у Словаччині.

Співрозмовники ЗМІ наголошують, що остаточне рішення поки що не прийнято.

Останнім послом США в Україні була Марі Йованович. Її звільнили з посади у травні 2019 року. Тоді експрезидент США Дональд Трамп звинуватив Йованович у тому, що вона протидіє його політиці.

У січні російський політолог Андрій Піонтковський говорив, що колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер розглядається як новий американський посол у Києві.

На початку липня ЗМІ писали, що послом США в Україні може стати заступник помічника держсекретаря Сполучених Штатів Джордж Кент.

До слова, сьогодні Байден після розмови з Путіним поговорить із Зеленським.

Раніше Білий дім оголосив мету зустрічі Байдена та Путіна. Також стало відомо, про що говоритимуть Байден і Путін.

У Кремлі повідомили, що початок переговорів очікується «в районі шостої вечора» (17:00 за київським часом).

Нагадаємо, світові лідери закликали Росію до відновлення переговорів та деескалації.

Також американський сенатор попередив Росію: Україна може стати «новим Афганістаном».