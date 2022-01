Глава дипломатії ЄС на Донбасі: Від України залежить безпека Європи

Високий представник Європейського союзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель під час візиту до України 5 січня відвідав Станицю Луганську, де виступив на брифінгу.

«Немає безпеки в Європі без безпеки України. Зрозуміло, що будь-які дискусії про європейську безпеку, повинні включати ЄС та Україну. Будь-які дискусії про Україну повинні включати Україну, насамперед. Говорити про безпеку в Європі неможливо без консультацій та участі європейців. Тому ми в сильної координації зі США, НАТО та іншими країнами-однодумцями, і це пояснює, окрім бажання висловити нашу підтримку Україні, моя присутність тут сьогодні», – сказав він на брифінгу в Луганській області.

Як заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба, приїзд Борреля – «історичний момент», адже він став першим головним дипломатом Європейського союзу, який відвідав зону бойових дій на Донбасі.

«Я радий, що пан Боррель зміг на власні очі побачити й відчути руйнівні наслідки конфлікту, а також зусилля України для припинення цієї війни та полегшення життя громадян по обидва боки лінії розмежування. Євросоюз стоїть пліч-о-пліч з Україною у протидії агресивній політиці Росії», – сказав він.

І як приклад, міністр згадав про долучення України до Європейського фонду миру, в рамках якого на зміцнення спроможностей Збройних сил України виділили 31 мільйон євро.

