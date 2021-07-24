Білий дім у найближчі тижні оголосить кандидатуру посла США в Україні, – Держдеп

В Україні традиційно працювали дипломати з досвідом у зовнішній політиці

Наразі триває процес відбору посла США для роботи в Україні. Білий дім оголосить кандидатуру у найближчі тижні. Про це розповів тимчасово повірений у справах США в Україні Джордж Кент, – повідомляє «Суспільне».

Він наголосив, що днями відзначили півріччя роботи адміністрації президента Джо Байдена. Наприкінці каденції попередньої адміністрації було 80 країн без послів.

«Ми зараз у процесі відбору посла (в Україні) Білим домом. Це пріоритет адміністрації Байдена. Перша хвиля призначень послів включатиме Україну», – сказав Кент.

За його словами, в Україні ж традиційно працювали дипломати з досвідом у зовнішній політиці.

«Тож я впевнений, що найближчими тижнями Білий дім оголосить кваліфікованого кандидата, якого має схвалити Сенат», – додав Кент.

Як відомо, останнім послом США в Україні була Марі Йованович. Її звільнили з посади у травні 2019 року. Тоді екс-президент США Дональд Трамп звинуватив Йованович у тому, що вона протидіє його політиці.

Відтоді в Україні працюють тимчасові повірені у справах США. Однак нового посла більш ніж за два роки так і не призначили.

Нагадаємо, заступник помічника державного секретаря у Бюро з європейських та євразійських справ Джордж Кент, який виконує обов’язки посла США в Україні під час відпустки тимчасово повіреної Крістін Квін, не сподівається на участь американських посадовців під час можливих переговорів щодо ситуації на Сході країни.

Як повідомлялося, минулого місяця президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Як розповів представник Білого дому на брифінгу у Вашингтоні, Байден сказав Зеленському, що він «твердо відстоюватиме суверенітет України».