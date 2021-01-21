Байден повернув Штати до ВООЗ і скасував будівництво стіни з Мексикою

Джо Байден підписав перші укази на посаді президента США

Президент США Джо Байден підписав перші документи, повернувши країну до Всесвітньої організації охорони здоров’я, та заморозивши будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Про це повідомляє ВВС.

Байден також підписав документ про повернення США в Паризьку хартію по клімату 2015 року, яке вимагає скоротити шкідливі викиди в навколишнє середовище. Після того, як документ надійде в ООН, він вступить в силу через 30 днів.

Президент США також скасував заборону на в'їзд у США для громадян ряду мусульманських і африканських країн.

Своїм рішенням Байден також заморозив будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Як відомо, 20 січня Джо Байден склав присягу та офіційно став 46-м президентом США. Віцепрезиденткою стала Камала Гарріс – перша в історії США жінка на цій посаді. Сам 78-річний Байден став найстаршою людиною на чолі США.

Джо Байден одразу після складання присяги підписав перші виконавчі розпорядження.

Також у США запевнили, що залишатимуться непохитними у своїй підтримці України.