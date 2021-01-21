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    У світі

    Байден повернув Штати до ВООЗ і скасував будівництво стіни з Мексикою

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    Президент США&nbsp;Джо Байден у Білому домі - Байден повернув Штати до ВООЗ і скасував будівництво стіни з Мексикою
    Президент США Джо Байден у Білому домі

    Джо Байден підписав перші укази на посаді президента США

    Президент США Джо Байден підписав перші документи, повернувши країну до Всесвітньої організації охорони здоров’я, та заморозивши будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

    Про це повідомляє ВВС.

    Байден також підписав документ про повернення США в Паризьку хартію по клімату 2015 року, яке вимагає скоротити шкідливі викиди в навколишнє середовище. Після того, як документ надійде в ООН, він вступить в силу через 30 днів.

    Президент США також скасував заборону на в'їзд у США для громадян ряду мусульманських і африканських країн.

    Своїм рішенням Байден також заморозив будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

    Як відомо, 20 січня Джо Байден склав присягу та офіційно став 46-м президентом США. Віцепрезиденткою стала Камала Гарріс – перша в історії США жінка на цій посаді. Сам 78-річний Байден став найстаршою людиною на чолі США.

    Джо Байден одразу після складання присяги підписав перші виконавчі розпорядження.

    Також у США запевнили, що залишатимуться непохитними у своїй підтримці України.

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    Теги: США Джозеф Байден клімат ООН будівництво політика документи Мексика Паризька угода президент ВООЗ
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