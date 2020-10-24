Байден пообіцяв американцям безкоштовну вакцину від Covid-19



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Байден пообіцяв американцям безкоштовну вакцину від коронавірусу

Байден також розкритикував Трампа за неправильне реагування його адміністрації на пандемію коронавірусу,

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден заявив, що всі американці повинні отримати вакцину від коронавірусної інфекції безкоштовно одразу після її розробки.

Таку заяву він зробив у ході виступу в штаті Делавер, повідомляє CNN.

«Щойно у нас буде безпечна і ефективна вакцина, вона повинна стати безкоштовною для всіх, незалежно від наявності або відсутності страховки», – заявив Байден.

Він зазначив, що до того, як вакцина стане широко доступною для американців, пройде ще «багато місяців». Але коли препарат буде готовий «країні знадобиться президент, який забезпечить її роздачу справедливим і підзвітним чином».

За його словами, крім розповсюдження безкоштовної вакцини він попросить губернаторів ввести обов’язковий масковий режим у своїх штатах, впровадити національний план тестування і збільшити виробництво і розповсюдження засобів індивідуального захисту.

Байден також розкритикував Трампа за неправильне реагування його адміністрації на пандемію коронавірусу, оскільки цього тижня кількість смертей від Covid-19 у США перевищила 223 тисячі.

«Ми понад вісім місяців у цій кризі, а у президента все ще немає плану. Він здався … Він просто хоче, щоб ми заціпеніли і змирилися з жахами цієї кількості загиблих і болем, яку він завдає стільком американцям», – сказав Байден.

Фінальний раунд дебатів між Дональдом Трампом і Джо Байденом пройшли в ніч на 23 жовтня в Нешвіллі.

Вибори президента США відбудуться 3 листопада.