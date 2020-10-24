День тиші перед місцевими виборами: що заборонено та штрафи



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Сьогодні в Україні день тиші перед місцевими виборами

За агітацію в день тиші або в день місцевих виборів передбачаються штрафи

Сьогодні опівночі в Україні завершилась агітація за кандидатів на місцевих виборах, які відбудуться у неділю, 25 жовтня. З суботи, 24 жовтня, почався «день тиші».

За українським законодавством, за день до проведення виборів у країні забороняється агітувати за будь-які партії чи кандидатів, щоб українці могли визначитись з вибором. Це ще називають Днем роздумів.

За 24 години до дня волевиявлення забороняється:

агітувати, спонукати до голосування за певну політсилу або кандидата;

агітувати чи спонукати не голосувати за певну політсилу або кандидата;

оприлюднювати чи поширювати в інший спосіб результати дослідження громадської думки щодо виборів.

Тобто усі партії та кандидати повинні припинити будь-яку агітаційну діяльність, не проводити зустрічей з виборцями. Заборона розповсюджується і на громадян.

Такі ж правила діють і у сам день волевиявлення громадян – 25 жовтня.

Окрім того, за агітацію в день тиші 2020 або в день місцевих виборів 2020 передбачаються штрафи. У Кодексі України про адміністративні правопорушення повідомляється, що у разі виявлення агітаційної діяльності накладаються штрафні санкції у розмірі від 850 до 1 360 грн для посадових осіб та від 510 до 850 грн – для інших громадян.

Голосування розпочнеться на виборчих дільницях по всій країні у неділю, 25 жовтня, з 8:00 та триватиме до 20:00 без перерви. У ЦВК прогнозують, що підрахунок голосів буде тривалим. Загалом на місцевих виборах матимуть право проголосувати 28 млн 622 тис. виборців.

У день виборів також відбудеться ініційоване президентом України Володимиром Зеленським загальнонаціональне опитування, його результат не матиме прямих юридичних наслідків. Українцям запропонують відповісти на п’ять запитань.