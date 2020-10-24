США ввели санкції проти російського інституту за хакерську діяльність



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США ввели санкції проти російського інституту за хакерську діяльність

Російський уряд продовжує займатися небезпечною кіберактивністю, спрямованою проти Сполучених Штатів та наших союзників

Мінфін США оголосив про введення санкцій проти російського Центрального НДІ хімії та механіки за розробку та поширення вірусного програмного забезпечення Triton.

Про це йдеться в повідомленні мінфіну США.

«Офіс контролю за іноземними активами міністерства фінансів США запровадив сьогодні санкції, відповідно до розділу 224 Закону щодо протидії супротивникам Америки шляхом санкцій (CAATSA), проти російської державної науково–дослідної установи, пов’язаної з поширенням руйнівного шкідливого програмного забезпечення Triton», – зазначили в американському відомстві.

Як уточнюється, програма Triton, відома також під назвами TRISIS і HatMan, «розроблена спеціально для ураження систем промислової безпеки», які відповідають за безпечне аварійне зупинення промислових процесів з метою захисту життя людей на об’єктах критично важливої інфраструктури.

«Російський уряд продовжує займатися небезпечною кіберактивністю, спрямованою проти Сполучених Штатів та наших союзників. Адміністрація США надалі жорстко захищатиме критично важливу інфраструктуру країни від тих, хто намагається її порушити», – заявив міністр фінансів Стівен Мнучін.

Нагадаємо, в останні роки програма Triton застосовувалася проти партнерів США на Близькому Сході, крім того, хакери сканували та досліджували американські об'єкти.

США також неодноразово заявляли про застосування Росією інших вірусних програм, у тому числі проти іноземних урядів, корпорацій, міжнародних організацій, таких як ОЗХЗ та Антидопінгове агентство.