Байден прибув до Брюсселя для участі в саміті НАТО

Джо Байден з дружиною прибули до Брюсселя для участі в саміті НАТО

14 червня Байден візьме участь у саміті НАТО, а 15-го – у саміті США – ЄС

Президент США Джо Байден прилетів до Брюсселя, розпочавши другу частину європейського турне. Про це повідомляє агентство Reuters.

Байден зустрінеться з лідерами країн Північноатлантичного альянсу та Євросоюзу.

«Президент США Джо Байден прибув до Брюсселя у неділю ввечері, перед початком самітів НАТО та Європейського Союзу, які триватимуть два дні», – зазначається в повідомленні.

Очікується, що 14 червня Байден візьме участь у саміті НАТО, а 15-го – у саміті США – ЄС.

У середу, 16 червня, американський лідер у Женеві зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним.

Нагадаємо, Байден узяв участь у саміті G7 у Великій Британії, де також провів двосторонні зустрічі зі світовими лідерами та поспілкувався з королевою Єлизаветою II.

Зазначимо, учасники саміту у спільній заяві за його результатами наголосили на підтримці незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Лідери «Великої сімки» закликали Росію послабити напруженість та діяти відповідно до своїх міжнародних зобов'язань і відвести війська та озброєння від східного кордону України, а також зменшити їхню концентрацію на окупованому Кримському півострові.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель у рамках триденного саміту Великої сімки у Великій Британії зустрілася в двосторонньому режимі з президентом США Джо Байденом. Меркель заявила, що Україна повинна залишитися партнером в поставках газу з Росії.

До слова, королева Єлизавета ІІ розсмішила лідерів G7 під час фотосесії.

Нагадаємо, офіційні зустрічі в рамках саміту G7 стартували 12 червня. Більшість перемовин пройдуть за зачиненими дверима, але за підсумками саміту Велика сімка оприлюднить спільне комюніке. Лідери обговорять відновлення економіки після пандемії, геополітичні виклики, торгівлю, зовнішню політику.

Також там Меркель обговорила з Байденом Україну, Путіна та «Північний потік-2». 13 червня очікується пресконференція Бориса Джонсона.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав лідерів країн Великої сімки узяти на себе зобов'язання вакцинувати весь світ проти Covid-19 до кінця 2022 року.