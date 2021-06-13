Байден озвучив очікування від зустрічі з Путіним

Байден зазначив, що Росія має власні проблеми, які США можуть використовувати для переговорів

Президент США Джо Байден заявив, що немає «гарантії» змінити поведінку такого лідера, як президент Росії Володимир Путін. Про це Байден заявив на прес–конференції за результатами саміту «Великої сімки» в британському Корнуоллі, передає CNN.

«Немає жодної гарантії, що ви можете змінити поведінку людини», – сказав Байден на запитання, як він буде діяти на зустрічі з Путіним.

Він наголосив, що автократи мають величезну владу, і їм не потрібно відповідати перед публікою в в середині країни.

Байден, вважає, що Росія має «свої дилеми», такі як економіка, Covid–19, а також Сирія й Лівія.

На запитання, чому, на його думку, Путін не змінив свою поведінку у відповідь на всі дії, вжиті США до цього моменту, Байден сказав зі сміхом: «Це Володимир Путін».

«Я повинен сісти з ним і я буду радий поговорити після цього (запровадження санкцій – ред.)», – сказав Байден.

Американський президент пригадав про порушення Росією міжнародних норм, що й стало причиною погіршення відносин.

«Дозвольте сказати так: Росія брала участь у діяльності яка, на нашу думку, суперечить міжнародним нормам, але вони також відкусили деякі реальні проблеми, з пережовуванням яких вони матимуть проблеми», – додав Байден.

Він також зазначив, що його підбадьорили коментарі Путіна сьогодні вранці про те, що Росія готова видати США кіберзлочинців на взаємній основі – якщо США будуть робити те саме.

Нагадаємо, Білий дім ставить своїм завданням продемонструвати, що Джо Байден дав «жорсткий сигнал» Володимиру Путіну на їхній зустрічі в Женеві. Саміт пройде у двох форматах – «ширшому і вужчому».

До слова, канцлер Німеччини Ангела Меркель у рамках триденного саміту Великої сімки у Великій Британії зустрілася в двосторонньому режимі з президентом США Джо Байденом. Меркель заявила, що Україна повинна залишитися партнером в поставках газу з Росії.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден проведе власну пресконференцію після зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним у Женеві 16 червня. У США очікують, що зустріч президентів «буде відвертою та прямолінійною».

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