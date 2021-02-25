Байден скасував указ Трампа щодо обмежень на в'їзд до США іноземців

Байден вважає, що указ Трампа завдавав шкоди США

Президент США Джо Байден скасував указ свого попередника Дональда Трампа щодо обмежень на в'їзд до країни для деяких категорій іноземців.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Американський лідер пояснив, що документ від 22 квітня 2020 року про «призупинення в'їзду іммігрантів, що представляють ризик для ринку праці США під час економічного відновлення після спалаху нового коронавірусу» не захищає інтереси держави.

«Навпаки, це завдає шкоди Сполученим Штатам, зокрема тому, що деяким членам сімей громадян США і законним постійним жителям заборонено возз'єднуватися тут зі своїми сім'ями. Це також шкодить американським галузям економіки, які використовують таланти з усього світу. І це шкодить людям, які (...) отримали імміграційні візи в межах лотереї Diversity Visa», - наголосив голова держави.

Нагадаємо, що після інавгурації Байден підписав низку «сміливих» виконавчих указів, зокрема щодо повернення США у ВООЗ; зупинку будівництва стіни на кордоні з Мексикою; скасування введених колишнім президентом Дональдом Трампом обмежень на в'їзд з ряду мусульманських країн; а також щодо припинення будівництва нафтопроводу Keystone XL на кордоні з Канадою.

Як повідомлялося, у США 545 дітей залишилися без батьків через політику розділення мігрантських родин Дональда Трампа.