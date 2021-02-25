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    Moderna розробила оновлену вакцину для захисту від штаму з ПАР

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    Перші дози препарату були відправлені в Національний інститут здоров'я США для клінічного дослідження

    Компанія Moderna заявила, що розробила оновлену версію своєї вакцини проти Covid-19. Вона має допомогти в боротьбі зі штамом коронавірусу з ПАР.

    Про це повідомляє телеканал CNN.

    Уточнюється, що перші дози препарату були відправлені в Національний інститут здоров'я США для клінічного дослідження.

    Нову вакцину, яка отримала назву mRNA-1273.351, будуть досліджувати як ревакцинації для людей, які вже були вакциновані від коронавірусу, а також як первинну вакцину для людей, які не хворіли Covid-19 і ще не були вакциновані.

    Також у компанії заявили, що вже аналізують, чи може третя, більш низька доза оновленої вакцини підвищити імунітет проти нових штамів Covid-19. Як повідомляється, деякі учасники дослідження вже отримують третю дози препарату.

    «Ми швидко рухаємося до тестування оновленої вакцини, призначеної для боротьби з новими штамами вірусу. Moderna прагне внести стільки оновлень в нашу вакцину, скільки потрібно, поки пандемія не буде взята під контрол», - заявив генеральний директор Moderna Стефан Бансель.

    У компанії не уточнили, скільки триватимуть дослідження, і коли буде доступна оновлена вакцина, якщо буде дозволено.

    Нагадаємо, вакцина від коронавірусу розробки Pfizer може бути на 66% менш ефективна проти штаму з Південної Африки. І поки невідомо, чи можна якось збільшити ефективність.

    Теги: США імунітет
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