ДБР провело обшуки у керівництва Державної архітектурно-будівельної інспекції

Досудове розслідування ведеться за фактом зловживання службовим становищем службовими особами

У середу, 24 лютого, співробітники ДБР провели низку обшуків, зокрема у керівництва Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

«З метою виявлення речових доказів злочинної діяльності, ДБР 24 лютого 2021 року проведено ряд обшуків, зокрема у керівництва Державної архітектурно-будівельної інспекції України. Досудове розслідування ведеться за фактом зловживання службовим становищем службовими особами державних органів під час видачі дозвільних документів на будівництво (ч. 2 ст. 364 КК України)», - йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що санкція цієї статті Кримінального кодексу передбачає до 6 років позбавлення волі.

Розслідування проводять слідчі Головного слідчого управління ДБР.

Раніше посадовців Державної архітектурно-будівельної інспекції викрили на незаконній видачі будівельним компаніям дозвільних документів.

У кінці травня замість ДАБІ створили Державну інспекцію містобудування.