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    ДБР провело обшуки у керівництва Державної архітектурно-будівельної інспекції

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    ДБР провело обшуки у керівництва Державної архітектурно-будівельної інспекції

    Досудове розслідування ведеться за фактом зловживання службовим становищем службовими особами

    У середу, 24 лютого, співробітники ДБР провели низку обшуків, зокрема у керівництва Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

    Про це повідомляє пресслужба ДБР.

    «З метою виявлення речових доказів злочинної діяльності, ДБР 24 лютого 2021 року проведено ряд обшуків, зокрема у керівництва Державної архітектурно-будівельної інспекції України. Досудове розслідування ведеться за фактом зловживання службовим становищем службовими особами державних органів під час видачі дозвільних документів на будівництво (ч. 2 ст. 364 КК України)», - йдеться у повідомленні.

    Там зазначили, що санкція цієї статті Кримінального кодексу передбачає до 6 років позбавлення волі.

    Розслідування проводять слідчі Головного слідчого управління ДБР.

    Раніше посадовців Державної архітектурно-будівельної інспекції викрили на незаконній видачі будівельним компаніям дозвільних документів.

    У кінці травня замість ДАБІ створили Державну інспекцію містобудування.

    Теги: будівництво розслідування час
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