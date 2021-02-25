  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Байден продовжив режим надзвичайної ситуації в США через COVID-19

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Байден продовжив режим надзвичайної ситуації в США через COVID-19

    З цієї причини режим надзвичайної ситуації продовжуватиметься після 1 березня 2021 року

    Президент США Джо Байден продовжив режим надзвичайної ситуації. Він був введений Дональдом Трампом у зв'язку з поширенням в країні нового коронавірусу.

    Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

    У заяві наголошується, що 13 березня 2020 року президент оголосив надзвичайну ситуацію в країні у зв'язку з пандемією Covid-19. Пандемія продовжує створювати значний ризик для громадської охорони здоров'я і безпеки країни.

    «Необхідність продовжити надзвичайну ситуацію в країні залишається. Пандемія Covid-19 надалі становить суттєвий ризик здоров'ю та безпеці нації»,– йдеться в розпорядженні.

    З цієї причини режим надзвичайної ситуації продовжуватиметься після 1 березня 2021 року. Термін продовження режиму НС не уточнюється.

    Президент США нагадав, що хвороба забрала життя понад 500 тисяч американців.

    «Отже, важливо продовжувати боротьбу з Covid-19 та реагувати на це із застосуванням усіх можливостей федерального уряду», – заявив Байден.

    Режим надзвичайної ситуації у зв’язку з поширенням Covid-19 у США був запроваджений 13 березня минулого року Дональдом Трампом.

    Теги: США президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies