Байден продовжив режим надзвичайної ситуації в США через COVID-19

З цієї причини режим надзвичайної ситуації продовжуватиметься після 1 березня 2021 року

Президент США Джо Байден продовжив режим надзвичайної ситуації. Він був введений Дональдом Трампом у зв'язку з поширенням в країні нового коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

У заяві наголошується, що 13 березня 2020 року президент оголосив надзвичайну ситуацію в країні у зв'язку з пандемією Covid-19. Пандемія продовжує створювати значний ризик для громадської охорони здоров'я і безпеки країни.

«Необхідність продовжити надзвичайну ситуацію в країні залишається. Пандемія Covid-19 надалі становить суттєвий ризик здоров'ю та безпеці нації»,– йдеться в розпорядженні.

З цієї причини режим надзвичайної ситуації продовжуватиметься після 1 березня 2021 року. Термін продовження режиму НС не уточнюється.

Президент США нагадав, що хвороба забрала життя понад 500 тисяч американців.

«Отже, важливо продовжувати боротьбу з Covid-19 та реагувати на це із застосуванням усіх можливостей федерального уряду», – заявив Байден

Режим надзвичайної ситуації у зв’язку з поширенням Covid-19 у США був запроваджений 13 березня минулого року Дональдом Трампом.