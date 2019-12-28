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    У світі

    Байден заявив, що відмовиться давати свідчення у справі про імпічмент Трампа

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    Джозеф Байден сумнівається, що Сенат взагалі пришле йому запрошення на участь у справі про імпічмент Трампа - Байден заявив, що відмовиться давати свідчення у справі про імпічмент Трампа
    Джозеф Байден сумнівається, що Сенат взагалі пришле йому запрошення на участь у справі про імпічмент Трампа

    Колишній віцепрезидент не хоче, щоб увага громадськості з Трампа переключилася на нього

    Колишній віцепрезидент США Джо Байден відмовився давати свідчення в Сенаті у справі про імпічмент президента Дональда Трампа. Про це він заявив в інтерв'ю газеті The Des Moines Register.

    За словами Байдена, він вирішив не виконувати вимогу Сенату в рамках процедури імпічменту Трампа, якщо йому буде направлений відповідний запит, щоб оминути увагу громадськості у скандальному процесі.

    «Причина, по якій я не буду робити це, полягає в тому, що ці свідчення стануть допоможуть Трампу. Він завжди намагався переключити увагу зі своєї персони», - заявив демократ.

    Водночас Байден висловив сумнів, що Сенат взагалі направить йому повістку.

    Нагадаємо, раніше лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл не виключив проведення додаткових слухань зі свідками у справі про імпічмент Трампа. Водночас він визнав, що Верхня палата зараз перебуває «у глухому куті» щодо подальшого розгляду справи про імпічмент.

    Нагадаємо, стало відомо, скільки заробляв Хантер Байден в компанії Burisma.

    Як повідомлялося, 19 грудня Палата представників США проголосувала за імпічмент Трампа, далі статті звинувачення проти нього будуть передані для ознайомлення і голосування Сенату.

    США Джозеф Байден Дональд Трамп імпічмент
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