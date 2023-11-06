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Білий дім пояснив, навіщо США відправили на Близький Схід атомний підводний човен

Діана Гасюк
glavcom.ua
Білий дім пояснив, навіщо США відправили на Близький Схід атомний підводний човен
Передислокація атомного підводного човна ВМС США до регіону Близького Сходу є частиною коригування позицій американських сил
фото з відкритих джерел

Цей крок є необхідним, щоб захистити війська та об'єкти США

Розміщення атомного підводного човна ВМС США в регіоні Близького Сходу є частиною коригування позицій американських сил та має на меті, зокрема, стримування будь-якого потенційного розширення конфлікту. Про це повідомив під час брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає «Укрінформ».

«Я просто скажу вам у загальних рисах, що ми маємо – і ми продовжимо коригувати позицію наших сил у регіоні», – зауважив представник Білого дому.

За словами Кірбі, цей крок є необхідним, щоб захистити війська та об'єкти США на місці, а також передати «потужний меседж стримування» будь-якому іншому суб’єкту-державі чи угрупованню, щоби вони і не думали про ескалацію чи поглиблення конфлікту.

Як повідомлялося, центральне командування збройних сил Сполучених Штатів розповіло, що 5 листопада на Близький Схід прибув атомний підводний човен, оснащений балістичними ракетами. 

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки додатково направлять 300 своїх солдатів на Близький Схід

Раніше повідомлялося, що США бачать підвищений ризик поширення конфлікту на Близькому Сході, оскільки підтримувані Іраном угруповання продовжують атакувати американські війська, дислоковані в регіоні.

Між тим, у зв’язку із загостренням ситуації на Близькому Сході Сполучені Штати Америки доправили ескадрилью винищувачів F-16 для посилення військової присутності в регіоні ізраїльсько-палестинського конфлікту.

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