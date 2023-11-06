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США відправили на Близький Схід атомний підводний човен

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
США відправили на Близький Схід атомний підводний човен
На Близький Схід прибув американський атомний підводний човен
фото: Центральне командування збройних сил США/X

Підводний човен прибув в зону оперативної відповідальності Центрального військового командування США 5 листопада

Центральне командування збройних сил Сполучених Штатів розповіло, що 5 листопада на Близький Схід прибув атомний підводний човен, оснащений балістичними ракетами. Про це повідомляє CNN.

Видання повідомляє, що субмарина класу Ohio рухається по Суецькому каналу в бік Червоного моря.

Зазначається, що військові рідко доповідають про пересування атомних підводних човнів з балістичними ракетами. Зазвичай такі судна працюють в умовах цілковитої таємності.

Вважається, що публічне оголошення про пересування підводного човна на Близькому Сході є чітким сигналом стримування, спрямованим проти Ірану.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки додатково направлять 300 своїх солдатів на Близький Схід. 

Раніше повідомлялося, що США бачать підвищений ризик поширення конфлікту на Близькому Сході, оскільки підтримувані Іраном угруповання продовжують атакувати американські війська, дислоковані в регіоні.

Між тим, у зв’язку із загостренням ситуації на Близькому Сході Сполучені Штати Америки доправили ескадрилью винищувачів F-16 для посилення військової присутності в регіоні ізраїльсько-палестинського конфлікту.

Теги: США субмарина військові

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