США направлять ще 300 солдатів на Близький Схід
Військові не будуть направлені до Ізраїлю
Сполучені Штати Америки додатково направлять 300 своїх солдатів на Близький Схід. Про це заявив бригадний генерал Військово-повітряних сил Пета Райдер під час брифінгу.
За його словами, військових перекинуть у зону відповідальності Центрального командування Збройних Сил. При цьому їх не направляють до Ізраїлю.
Раніше повідомлялося, що США направили сили швидкого реагування на Близький Схід.
26-й експедиційний підрозділ морської піхоти, який перебував на борту десантного корабля USS Bataan, останніми тижнями діяв в водах Близького Сходу. Проте на початку минулого тижня він почав прокладати шлях до Суецького каналу.
Наразі корабель перебуває в Червоному морі і, ймовірно, незабаром переходитиме в східну частину Середземного моря. Зазначається, що цей крок розмістить підрозділ морської піхоти ближче до Лівану та Ізраїлю.
Нагадаємо, США бачать підвищений ризик поширення конфлікту на Близькому Сході, оскільки підтримувані Іраном угруповання продовжують атакувати американські війська, дислоковані в регіоні.
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