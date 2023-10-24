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США доправили ескадрилью винищувачів F-16 на Близький Схід

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США доправили ескадрилью винищувачів F-16 на Близький Схід
фото з відкритих джерел

За американськими правилами ескадрилья складається з 12 літаків

У зв’язку із загостренням ситуації на Близькому Сході Сполучені Штати Америки доправили ескадрилью винищувачів F-16 для посилення військової присутності в регіоні ізраїльсько-палестинського конфлікту. Про це повідомила пресслужба Центрального командування США у Twitter.

«Експедиційна ескадрилья винищувачів F-16 прибула в зону Центрального командування з метою посилення присутності США для стримування подальшої агресії», – йдеться у повідомленні.

За американськими правилами ескадрилья складається з 12 літаків.

Варто зауважити, що напередодні адміністрація Джо Байдена відправила до Ізраїлю тризіркового генерала морської піхоти та ще кількох офіцерів для допомоги керівництву ізраїльської армії під час операції в секторі Гази.

Раніше Білий дім зробив заяву стосовно наземної операції Ізраїлю проти ХАМАСу.

Також повідомлялося, що американські війська будуть «відповідним чином розміщені» на Близькому Сході на тлі побоювань, що війна між Ізраїлем і ХАМАС може перерости в ширший регіональний конфлікт.

Раніше президент США Джо Байден засудив дії ХАМАС і президента Росії Путіна у своєму зверненні щодо війни в Ізраїлі та Україні. Він заявив, що напади на Ізраїль і вторгнення в Україну мають спільні мотиви. Байден пояснив, що допомога Україні та Ізраїлю важливі для Америки, бо історія вчить, що коли терористи не платять за агресію, вони приносять ще більше хаосу, терору та більше руйнувань.  

Теги: США Ізраїль

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