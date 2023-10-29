США заявили про підвищений ризик поширення конфлікту на Близькому Сході

США бачить підвищені загрози для своїх військ по всьому регіону, зааявив Салліван

Підтримувані Іраном угруповання продовжують атакувати американські війська

США бачать підвищений ризик поширення конфлікту на Близькому Сході, оскільки підтримувані Іраном угруповання продовжують атакувати американські війська, дислоковані в регіоні. Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє CNN.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми не втрачаємо пильності, тому що бачимо підвищені загрози нашим військам по всьому регіону та підвищений ризик поширення цього конфлікту на інші частини регіону. Ми робимо все, що в наших силах, щоб стримати і запобігти цьому», – сказав Салліван.

За даними видання, минулого тижня США завдали авіаударів по двох об'єктах, пов'язаних з підтримуваними Іраном збройними формуваннями на сході Сирії, після серії ракетних і безпілотних атак на американські сили в регіоні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За оцінками США, авіаудари по об'єктах, пов'язаних із Корпусом вартових ісламської революції Ірану та наближеними до них групами, не призвели до жертв.

Відповідаючи на запитання журналіста телеканалу ABC про удари США по підтримуваних Іраном силах в регіоні, Салліван сказав: якщо атаки триватимуть, то вони будуть відповідати на них.

«Звичайно, ми вживаємо всіх необхідних заходів для захисту наших сил, посилення нашої пильності й співпраці з іншими країнами регіону, щоб спробувати утримати цей конфлікт, який зараз відбувається в Ізраїлі та Газі, від переростання в регіональний конфлікт», – наголосив Салліван.

Однак, за його словами, «ризик є реальним, і тому пильність є високою», а кроки, які роблять США для стримування і запобігання цьому, є «серйозними, систематичними і безперервними».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, учора прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що розпочався другий етап війни Ізраїлю проти ХАМАСу. У Сектор Гази введені додаткові наземні сили.

Також повідомлялося, що Ізраїль розширює зону наземної операції у Секторі Гази з допомогою піхоти та бронетехніки та за підтримки масованих ударів з повітря та моря, включаючи бомбардування тунелів терористів ХАМАС.

До відома, 28 жовтня ЦАХАЛ атакував понад 450 військових об'єктів ХАМАСу.