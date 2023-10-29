Головна Світ Політика
search button user button menu button

США заявили про підвищений ризик поширення конфлікту на Близькому Сході

Надія Карбунар
glavcom.ua
США заявили про підвищений ризик поширення конфлікту на Близькому Сході
США бачить підвищені загрози для своїх військ по всьому регіону, зааявив Салліван
фото з відкритих джерел

Підтримувані Іраном угруповання продовжують атакувати американські війська

США бачать підвищений ризик поширення конфлікту на Близькому Сході, оскільки підтримувані Іраном угруповання продовжують атакувати американські війська, дислоковані в регіоні. Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє CNN.

«Ми не втрачаємо пильності, тому що бачимо підвищені загрози нашим військам по всьому регіону та підвищений ризик поширення цього конфлікту на інші частини регіону. Ми робимо все, що в наших силах, щоб стримати і запобігти цьому», – сказав Салліван.

За даними видання, минулого тижня США завдали авіаударів по двох об'єктах, пов'язаних з підтримуваними Іраном збройними формуваннями на сході Сирії, після серії ракетних і безпілотних атак на американські сили в регіоні.

За оцінками США, авіаудари по об'єктах, пов'язаних із Корпусом вартових ісламської революції Ірану та наближеними до них групами, не призвели до жертв.

Відповідаючи на запитання журналіста телеканалу ABC про удари США по підтримуваних Іраном силах в регіоні, Салліван сказав: якщо атаки триватимуть, то вони будуть відповідати на них.

«Звичайно, ми вживаємо всіх необхідних заходів для захисту наших сил, посилення нашої пильності й співпраці з іншими країнами регіону, щоб спробувати утримати цей конфлікт, який зараз відбувається в Ізраїлі та Газі, від переростання в регіональний конфлікт», – наголосив Салліван.

Однак, за його словами, «ризик є реальним, і тому пильність є високою», а кроки, які роблять США для стримування і запобігання цьому, є «серйозними, систематичними і безперервними».

Нагадаємо, учора прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що розпочався другий етап війни Ізраїлю проти ХАМАСу. У Сектор Гази введені додаткові наземні сили.

Також повідомлялося, що Ізраїль розширює зону наземної операції у Секторі Гази з допомогою піхоти та бронетехніки та за підтримки масованих ударів з повітря та моря, включаючи бомбардування тунелів терористів ХАМАС. 

До відома, 28 жовтня ЦАХАЛ атакував понад 450 військових об'єктів ХАМАСу. 

Теги: Ізраїль Іран ХАМАС радник конфлікт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ілон Маск
Ілон Маск збурив мережу жартом про можливу війну між США та Іраном
Сьогодні, 08:15
Володимир Зеленський на зустрічі з Крістофером Крісті, 4 серпня 2023 р.
Кандидат у президенти США закликав до збільшення допомоги Україні
Сьогодні, 10:52
США будут разрабатывать новый вариант ядерной бомбы
США будут разрабатывать новый вариант ядерной бомбы
Сьогодні, 00:10

Політика

США заявили про підвищений ризик поширення конфлікту на Близькому Сході
США заявили про підвищений ризик поширення конфлікту на Близькому Сході
New York Times: Ізраїль міг відмовитися від повномасштабного вторгнення в Газу
New York Times: Ізраїль міг відмовитися від повномасштабного вторгнення в Газу
Як Кремль посилює цензуру напередодні виборів: дані британської розвідки
Як Кремль посилює цензуру напередодні виборів: дані британської розвідки
Білоруський високопосадовець заявив про ймовірне вторгнення до Литви
Білоруський високопосадовець заявив про ймовірне вторгнення до Литви
Президент Ірану: Ізраїль перетнув «червоні лінії»
Президент Ірану: Ізраїль перетнув «червоні лінії»
Кандидат у президенти США закликав до збільшення допомоги Україні
Кандидат у президенти США закликав до збільшення допомоги Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
Великої мобілізації не уникнути: військовий аналітик розповів, які кроки повинна зробити держава
22K
День автомобіліста 2023: привітання у віршах, картинках та прозі
18K
29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
Медицина по-німецьки. Пацієнтам стає добре вже на вході до лікарень
4769
Кандидат в президенти США призупинив свою кампанію
4694
Стало відомо, хто захотів узяти на роботу таксиста, який втрапив у мовний скандал

Новини

Хмарно, майже без опадів: прогноз погоди на 29 жовтня
Сьогодні, 05:02
29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:52
Україна спільно з США створила «гібридні» системи ППО: подробиці
Вчора, 23:53
Морський коридор України відновив роботу: до портів прибули відразу 10 суден
Вчора, 14:45
Знищено засоби ППО та «Солнцепьок»: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
Вчора, 07:19
Україну знову накриють дощі: прогноз погоди на 28 жовтня
Вчора, 05:40

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту