Білий дім перетворився на місце ізоляції після повернення Трампа з лікарні
В будівлі поряд з Білим домом облаштовуються тимчасові офісиПісля повернення з лікарні хворого на коронавірус президента США Дональда Трампа Білий дім перетворився на місце ізоляції. Офіс президента став «заразним місцем».
Про це йдеться в публікації CNN.
Зазначається, що щонайменше 11 помічників президента або заразилися коронавірусом, або працюють з дому.
За словами журналістів, в Білому домі «осіла аура недовіри» - все більше людей в оточенні президента отримали позитивні результати тестів на коронавірус.
Так, у понеділок коронавірус виявили у прессекретаря Білого дому Кейлі Макенані. При цьому є стурбованість, що робота з відстеження контактів тих, хто заразились, не ведеться належним чином.
«Жодна з цих стурбованостей не зникла, коли Трамп повернувся в Білий дім у понеділок. Перше, що він зробив, коли підіймався сходами південного портика, зірвав маску і запхав її в кишеню - незважаючи на те, що він залишається інфікованим коронавірусом і потенційно може заразити тих, хто знаходиться поруч», - йдеться в публікації.
Також коронавірус виявляють і у персоналу.
Тим часом в будівлі поряд з Білим домом облаштовуються тимчасові офіси.
Нагадаємо, що Трамп закликав американців не боятися коронавірусу.
Як повідомлялося 2 жовтня, Трамп підхопив коронавірус.
Раніше Трамп повідомив, що він самоізолювався після того, як в однієї з його найближчих радниць Хоуп Хікс виявили коронавірус. Вона супроводжувала президента під час поїздок на дебати 29 вересня і на мітинг в Міннесоті, що пройшов 30 вересня.
Нагадаємо, президентські вибори у США відбудуться 3 листопада 2020 року.
Прессекретарка Білого дому Кейлі Макінені на брифінгу в цей же день заявила, що Трамп візьме участь у другому раунді дебатів, незважаючи на внесені зміни.