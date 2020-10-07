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    У світі

    Білий дім перетворився на місце ізоляції після повернення Трампа з лікарні

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    Щонайменше 11 помічників Трампа або заразилися коронавірусом, або працюють з дому - Білий дім перетворився на місце ізоляції після повернення Трампа з лікарні
    Щонайменше 11 помічників Трампа або заразилися коронавірусом, або працюють з дому

    В будівлі поряд з Білим домом облаштовуються тимчасові офіси

    Після повернення з лікарні хворого на коронавірус президента США Дональда Трампа Білий дім перетворився на місце ізоляції. Офіс президента став «заразним місцем».

    Про це йдеться в публікації CNN.

    Зазначається, що щонайменше 11 помічників президента або заразилися коронавірусом, або працюють з дому.

    За словами журналістів, в Білому домі «осіла аура недовіри» - все більше людей в оточенні президента отримали позитивні результати тестів на коронавірус.

    Так, у понеділок коронавірус виявили у прессекретаря Білого дому Кейлі Макенані. При цьому є стурбованість, що робота з відстеження контактів тих, хто заразились, не ведеться належним чином.

    «Жодна з цих стурбованостей не зникла, коли Трамп повернувся в Білий дім у понеділок. Перше, що він зробив, коли підіймався сходами південного портика, зірвав маску і запхав її в кишеню - незважаючи на те, що він залишається інфікованим коронавірусом і потенційно може заразити тих, хто знаходиться поруч», - йдеться в публікації.

    Також коронавірус виявляють і у персоналу.

    Тим часом в будівлі поряд з Білим домом облаштовуються тимчасові офіси.

    Нагадаємо, що Трамп закликав американців не боятися коронавірусу.

    Як повідомлялося 2 жовтня, Трамп підхопив коронавірус.

    Раніше Трамп повідомив, що він самоізолювався після того, як в однієї з його найближчих радниць Хоуп Хікс виявили коронавірус. Вона супроводжувала президента під час поїздок на дебати 29 вересня і на мітинг в Міннесоті, що пройшов 30 вересня.

    Нагадаємо, президентські вибори у США відбудуться 3 листопада 2020 року.

    Прессекретарка Білого дому Кейлі Макінені на брифінгу в цей же день заявила, що Трамп візьме участь у другому раунді дебатів, незважаючи на внесені зміни.

    робота Офіс президента коронавірус
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