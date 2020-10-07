Білий дім перетворився на місце ізоляції після повернення Трампа з лікарні



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Щонайменше 11 помічників Трампа або заразилися коронавірусом, або працюють з дому

В будівлі поряд з Білим домом облаштовуються тимчасові офіси

Після повернення з лікарні хворого на коронавірус президента США Дональда Трампа Білий дім перетворився на місце ізоляції. Офіс президента став «заразним місцем».

Про це йдеться в публікації CNN.

Зазначається, що щонайменше 11 помічників президента або заразилися коронавірусом, або працюють з дому.

За словами журналістів, в Білому домі «осіла аура недовіри» - все більше людей в оточенні президента отримали позитивні результати тестів на коронавірус.

Так, у понеділок коронавірус виявили у прессекретаря Білого дому Кейлі Макенані. При цьому є стурбованість, що робота з відстеження контактів тих, хто заразились, не ведеться належним чином.

«Жодна з цих стурбованостей не зникла, коли Трамп повернувся в Білий дім у понеділок. Перше, що він зробив, коли підіймався сходами південного портика, зірвав маску і запхав її в кишеню - незважаючи на те, що він залишається інфікованим коронавірусом і потенційно може заразити тих, хто знаходиться поруч», - йдеться в публікації.

Також коронавірус виявляють і у персоналу.

Тим часом в будівлі поряд з Білим домом облаштовуються тимчасові офіси.

Нагадаємо, що Трамп закликав американців не боятися коронавірусу.

Як повідомлялося 2 жовтня, Трамп підхопив коронавірус.

Раніше Трамп повідомив, що він самоізолювався після того, як в однієї з його найближчих радниць Хоуп Хікс виявили коронавірус. Вона супроводжувала президента під час поїздок на дебати 29 вересня і на мітинг в Міннесоті, що пройшов 30 вересня.

Нагадаємо, президентські вибори у США відбудуться 3 листопада 2020 року.

Прессекретарка Білого дому Кейлі Макінені на брифінгу в цей же день заявила, що Трамп візьме участь у другому раунді дебатів, незважаючи на внесені зміни.