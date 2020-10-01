  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Трамп погодився на другий тур дебатів з Байденом, але хоче нового модератора

    • Розсилка
    <p>Другий тур дебатів відбудеться 15 жовтня в Маямі</p> - Трамп погодився на другий тур дебатів з Байденом, але хоче нового модератора

    Другий тур дебатів відбудеться 15 жовтня в Маямі

    Чинний президент США заявив, що єдиний шлях чесних дебатів – це зміна модератора

    Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп візьме участь у другому раунді дебатів з кандидатом від демократів Джо Байденом.

    Про це заявила прессекретарка Білого дому Кейлі Макінені.

    Зазначається, що Трамп погодився на участь в дебатах, попри змінення правил їх проведення.

    «Що стосується зміни правил, то президент вчора чітко заявив, що єдиний шлях чесних дебатів – це зміна модератора. Він хоче проведення дебатів, планує брати участь, але хоче чесних правил, чесного обміну, а не того, щоб правила покривали конкретного кандидата»,– заявила вона.

    Зазначимо, другий тур дебатів відбудеться 15 жовтня в Маямі, а третій етап – 22 жовтня у Нешвілі. Вибори у США відбудуться 3 листопада. Разом з президентом американці будуть обирати членів Палати представників та третину Сенату Конгресу, а також губернаторів штатів.

    Другий тур дебатів відбудеться 15 жовтня в Маямі.

    Нагадаємо, Байден обурився, що Трамп перебиває його на дебатах. «Ти замовкнеш? Це так не по-президентськи», – сказав демократ Трампу.

    Як відомо, Трамп і Байден не потиснули один одному руки на початку теледебатів цього тижня.

    Також Байден назвав Трампа «щеням Путіна» та звинуватив у відмові критикувати Росію.

    Читайте також статтю «Главкома»:
    США Джозеф Байден вибори Дональд Трамп політика вибори у США президент дебати
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies