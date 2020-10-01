Трамп погодився на другий тур дебатів з Байденом, але хоче нового модератора



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Другий тур дебатів відбудеться 15 жовтня в Маямі

Чинний президент США заявив, що єдиний шлях чесних дебатів – це зміна модератора

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп візьме участь у другому раунді дебатів з кандидатом від демократів Джо Байденом.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Кейлі Макінені.

Зазначається, що Трамп погодився на участь в дебатах, попри змінення правил їх проведення.

«Що стосується зміни правил, то президент вчора чітко заявив, що єдиний шлях чесних дебатів – це зміна модератора. Він хоче проведення дебатів, планує брати участь, але хоче чесних правил, чесного обміну, а не того, щоб правила покривали конкретного кандидата»,– заявила вона.

Зазначимо, другий тур дебатів відбудеться 15 жовтня в Маямі, а третій етап – 22 жовтня у Нешвілі. Вибори у США відбудуться 3 листопада. Разом з президентом американці будуть обирати членів Палати представників та третину Сенату Конгресу, а також губернаторів штатів.

Другий тур дебатів відбудеться 15 жовтня в Маямі.

Нагадаємо, Байден обурився, що Трамп перебиває його на дебатах. «Ти замовкнеш? Це так не по-президентськи», – сказав демократ Трампу.

Як відомо, Трамп і Байден не потиснули один одному руки на початку теледебатів цього тижня.

Також Байден назвав Трампа «щеням Путіна» та звинуватив у відмові критикувати Росію.