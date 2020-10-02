Трамп може піти на карантин через коронавірус у його першої помічниці
Глава Білого дому та перша леді США вже здали тести на коронавірус
Президент США Дональд Трамп підтвердив, що у його першої помічниці Гоуп Гікс виявили коронавірус Covid-19.
Про це повідомляє CNN.
«Тест (на Covid-19, – ред.) дав позитивний результат, я тільки що про це дізнався. Вона багато працює та носить постійно маску, але у неї виявили коронавірус. Тільки що я теж здав тест. Подивимося, адже ми провели багато часу поруч. Перша леді теж пішла робити тест. Тому, можливо, нас чекає карантин», – заявив Трамп.
Зазначимо, що Гоуп Гікс є першою помічницею президента США. Зокрема, вона супроводжувала його на дебатах у Клівленді.
До слова, Трамп заявив, що «з легкістю виграв» у Байдена перші дебати.
Другий тур дебатів відбудеться 15 жовтня в Маямі.
Нагадаємо, Байден обурився, що Трамп перебиває його на дебатах. «Ти замовкнеш? Це так не по-президентськи», – сказав демократ Трампу.
Як відомо, Трамп і Байден не потиснули один одному руки на початку теледебатів цього тижня.
Також Байден назвав Трампа «щеням Путіна» та звинуватив у відмові критикувати Росію.