  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Трамп може піти на карантин через коронавірус у його першої помічниці

    • Розсилка
    У першої помічниці президента США Гоуп Гікс виявили коронавірус. Вона супроводжувала Трампа на дебатах в Клівленді - Трамп може піти на карантин через коронавірус у його першої помічниці
    У першої помічниці президента США Гоуп Гікс виявили коронавірус. Вона супроводжувала Трампа на дебатах в Клівленді

    Глава Білого дому та перша леді США вже здали тести на коронавірус

    Президент США Дональд Трамп підтвердив, що у його першої помічниці Гоуп Гікс виявили коронавірус Covid-19.

    Про це повідомляє CNN.

    «Тест (на Covid-19, – ред.) дав позитивний результат, я тільки що про це дізнався. Вона багато працює та носить постійно маску, але у неї виявили коронавірус. Тільки що я теж здав тест. Подивимося, адже ми провели багато часу поруч. Перша леді теж пішла робити тест. Тому, можливо, нас чекає карантин», – заявив Трамп.

    Зазначимо, що Гоуп Гікс є першою помічницею президента США. Зокрема, вона супроводжувала його на дебатах у Клівленді.

    До слова, Трамп заявив, що «з легкістю виграв» у Байдена перші дебати.

    Другий тур дебатів відбудеться 15 жовтня в Маямі.

    Нагадаємо, Байден обурився, що Трамп перебиває його на дебатах. «Ти замовкнеш? Це так не по-президентськи», – сказав демократ Трампу.

    Як відомо, Трамп і Байден не потиснули один одному руки на початку теледебатів цього тижня.

    Також Байден назвав Трампа «щеням Путіна» та звинуватив у відмові критикувати Росію.

    Читайте також статтю «Главкома»:
    США Дональд Трамп Меланія Трамп президент карантин дебати перша леді коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies