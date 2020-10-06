Трамп закликав американців не боятися коронавірусу



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Трамп закликав американців не боятися коронавірусу

Глава Білого дому також пообіцяв, що вакцина від коронавірусу буде готова «найближчим часом»

Президент США Дональд Трамп після прибуття в Білий дім з госпіталю, де він лікувався від коронавірусу, записав звернення до американців, в якому закликав не боятися Covid-19.

Відео зі зверненням він опублікував на своїй сторінці в Twitter.

«Одну річ можна сказати напевно: не дозволяйте йому (коронавірусу) домінувати над вами, не бійтеся його. Ми переможемо його. У нас найкраще медичне обладнання, кращі ліки, все це було розроблено недавно… Не давайте йому розпоряджатися вашим життям… Виходьте на вулиці, будьте обережні», — сказав Трамп.

Він також розповів про своє самопочуття і зазначив, що міг покинути госпіталь два дні тому: «ще тоді я почував себе краще, ніж за довгий час».

«Ми повинні бути рішучими. Як ваш лідер я повинен був це зробити. Я знав, що це небезпечно, але я повинен був це зробити. Я діяв рішуче, я стояв на чолі. Будь-хто, хто є лідером, вчинив би так само, як я. І я знаю, що є ризик, що є небезпека, але це нормально… Тепер мені краще. Можливо, у мене виробився імунітет, я не знаю», — сказав Трамп.

Глава Білого дому також пообіцяв, що вакцина від коронавірусу буде готова «найближчим часом».

Як повідомлялося 2 жовтня, Трамп підхопив коронавірус.

Раніше Трамп повідомив, що він самоізолювався після того, як в однієї з його найближчих радниць Хоуп Хікс виявили коронавірус. Вона супроводжувала президента під час поїздок на дебати 29 вересня і на мітинг в Міннесоті, що пройшов 30 вересня.

Нагадаємо, президентські вибори у США відбудуться 3 листопада 2020 року.

Прессекретарка Білого дому Кейлі Макінені на брифінгу в цей же день заявила, що Трамп візьме участь у другому раунді дебатів, незважаючи на внесені зміни.

Другий тур дебатів відбудеться 15 жовтня в Маямі.