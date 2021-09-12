  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Біля берегів Японії зіткнулися два судна, є загиблі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Причина зіткнення суден встановлюється - Біля берегів Японії зіткнулися два судна, є загиблі

    Причина зіткнення суден встановлюється

    Ілюстративне фото з відкритих джерел

    Рятувальниками вже знайдено тіло одного загиблого чоловіка

    У ніч на неділю, 12 вересня, біля берегів Японії в районі міста Сасебо, розташованого в префектурі Нагасакі в південно-західній частині країни, сталася надзвичайна подія на море.

    За даними, які наводять місцеві ЗМІ, суховантаж зіткнувся з невеликим катером, після удару менший за розміром плавзасіб, на борту якого знаходилися три людини, перекинувся.

    В цей час відомо, що рятувальниками вже знайдено тіло загиблого чоловіка, а екіпажу судна, що проходило неподалік від місця аварії, вдалося підняти з води 12-річну дитину, яка залишилася живою. Доля третього зниклого безвісти поки невідома.

    Причина зіткнення суден встановлюється.

    Нагадаємо, 11 вересня у мексиканському штаті Мехіко уламок кам’янистого пагорба впав на житлові будинки, у результаті чого загинула людина, ще щонайменше десятеро зникли безвісти. Точна кількість людей, які опинилися під камінням та уламками будівель, наразі уточняється.

    Як повідомлялося, під Харковом у селищі Безлюдівка потонула молода пара. Мікроавтобус з хлопцем і дівчиною з’їхав в воду і швидко пішов на дно.

    Теги: Японія корабель море
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Біля берегів Японії зіткнулися два судна, є загиблі