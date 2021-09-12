Біля берегів Японії зіткнулися два судна, є загиблі

Рятувальниками вже знайдено тіло одного загиблого чоловіка

У ніч на неділю, 12 вересня, біля берегів Японії в районі міста Сасебо, розташованого в префектурі Нагасакі в південно-західній частині країни, сталася надзвичайна подія на море.

За даними, які наводять місцеві ЗМІ, суховантаж зіткнувся з невеликим катером, після удару менший за розміром плавзасіб, на борту якого знаходилися три людини, перекинувся.

В цей час відомо, що рятувальниками вже знайдено тіло загиблого чоловіка, а екіпажу судна, що проходило неподалік від місця аварії, вдалося підняти з води 12-річну дитину, яка залишилася живою. Доля третього зниклого безвісти поки невідома.

Причина зіткнення суден встановлюється.

Нагадаємо, 11 вересня у мексиканському штаті Мехіко уламок кам’янистого пагорба впав на житлові будинки, у результаті чого загинула людина, ще щонайменше десятеро зникли безвісти. Точна кількість людей, які опинилися під камінням та уламками будівель, наразі уточняється.

Як повідомлялося, під Харковом у селищі Безлюдівка потонула молода пара. Мікроавтобус з хлопцем і дівчиною з’їхав в воду і швидко пішов на дно.