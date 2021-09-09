  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Голова Запорізької ОДА вирішив судитися з Росією через нашестя медуз

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Запорізький чиновник заявив, що навала медуз пов&rsquo;язана зі стрімким підвищенням рівня солоності води в&nbsp;Азовському морі - Голова Запорізької ОДА вирішив судитися з Росією через нашестя медуз

    Запорізький чиновник заявив, що навала медуз пов’язана зі стрімким підвищенням рівня солоності води в Азовському морі

    Фото з відкритих джерел

    На думку очільника Запорізької області, дії РФ стали приводом для «міграції» медуз до Азову

    Голова Запорізької обласної державної адміністрації (ОДА) Олександр Старух заявив, що цьогорічний курортний сезон у регіоні провалений через нашестя медуз, причиною яких стало будівництво Керченського моста та дії Росії. Про це він заявив під час наради в курортному селищі Кирилівка, пише «Уніан».

    Чиновник вважає, що навала медуз пов’язана зі стрімким підвищенням рівня солоності води в Азовському морі.

    На думку очільника області, річки обміліли через те, що росіяни забирають прісну воду для поливу, а в результаті будівництва Керченського мосту був порушений природний ландшафт Чорного моря, що і стало приводом для «міграції» медуз до Азову.

    Старух додав, що саме через дії Росії медузи атакували узбережжя Азовського моря та розігнали відпочивальників.

    У зв’язку з ситуацією голова ОДА запропонував порахувати збитки від провального курортного сезону, виставити рахунок Росії і судитися з країною-агресором. Однак, Старух не повідомив, хто має готувати позови та рахувати збитки.

    Зауважимо, про величезну кількість медуз на узбережжі Азовського моря відпочивальники повідомляли протягом усього літа. Наприклад, на популярному в українців курорті Кирилівка, який розташований у Запорізькій області, через медуз неможливо було купатися.

    Варто зазначити, що в Азовському морі медузи представлені двома видами: корнерот і аурелія, або медуза вухата.

    Фахівці радять стримувати навалу медуз за допомогою установки бар'єрних сіток акваторії моря біля піщаних пляжів. Адже туристи не хочуть купатися у воді, що кишить слизькими отруйними мешканцями, та достроково припиняють відпустки.

    Раніше у Бердянську туристи на пляжі побилися через медуз.

    Читайте також:
    Теги: Крим Росія окупанти суд пляжі відпочинок Азовське море Запорізька область Керченський міст море літо
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Голова Запорізької ОДА вирішив судитися з Росією через нашестя медуз