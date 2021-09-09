Голова Запорізької ОДА вирішив судитися з Росією через нашестя медуз

Запорізький чиновник заявив, що навала медуз пов’язана зі стрімким підвищенням рівня солоності води в Азовському морі

На думку очільника Запорізької області, дії РФ стали приводом для «міграції» медуз до Азову

Голова Запорізької обласної державної адміністрації (ОДА) Олександр Старух заявив, що цьогорічний курортний сезон у регіоні провалений через нашестя медуз, причиною яких стало будівництво Керченського моста та дії Росії. Про це він заявив під час наради в курортному селищі Кирилівка, пише «Уніан».

Чиновник вважає, що навала медуз пов’язана зі стрімким підвищенням рівня солоності води в Азовському морі.

На думку очільника області, річки обміліли через те, що росіяни забирають прісну воду для поливу, а в результаті будівництва Керченського мосту був порушений природний ландшафт Чорного моря, що і стало приводом для «міграції» медуз до Азову.

Старух додав, що саме через дії Росії медузи атакували узбережжя Азовського моря та розігнали відпочивальників.

У зв’язку з ситуацією голова ОДА запропонував порахувати збитки від провального курортного сезону, виставити рахунок Росії і судитися з країною-агресором. Однак, Старух не повідомив, хто має готувати позови та рахувати збитки.