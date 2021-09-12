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    Під Харковом потонув автобус з людьми

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    На місці працюють рятувальники і намагаються дістати авто з водойми - Під Харковом потонув автобус з людьми
    На місці працюють рятувальники і намагаються дістати авто з водойми

    Мікроавтобус з хлопцем і дівчиною з'їхав в воду і швидко пішов на дно

    Під Харковом у селищі Безлюдівка потонула молода пара. Про це пише ХС Харків.

    Як повідомив телеграм-канал, в той час, як авто пішло під воду, молоді люди в салоні мікроавтобуса знаходилися на задньому сидінні.

    «Попередньо машина стояла біля берега, хлопець з дівчиною знаходилися на задньому сидінні. У цей момент автомобіль зірвався і з'їхав в воду. Тіла з води поки дістати не вдалося», – сказали рятувальники.

    Інформацію про інцидент також підтверджує телеграм-канал «Типовий Харків».

    «На Безлюдівці потонув автобус з людьми. За попередньою інформацією, хлопець з дівчиною займалися любов'ю в Газелі, що стояла на березі. Після чого машина пішла під воду. Обоє загинули», – сказано в повідомленні.

    Сайту 057.ua в прес-службі ДСНС області підтвердили інцидент в Безлюдівці, повідомивши, що на місці працюють рятувальники і намагаються дістати авто з водойми.

    Нагадаємо, під Києвом, на трасі у напрямку Переяслава, зіткнулися одразу декілька транспортних засобів: фура, легкове авто та два мікроавтобуси.

    Також у Києві на проспекті Степана Бандери зіткнулися автомобілі «Лада» та Renault Logan. Автопригода сталася поблизу станції метро «Почайна».

    Теги: Харків ДСНС автомобіль рятувальники
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    Під Харковом потонув автобус з людьми