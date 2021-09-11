  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У Мексиці скеля обвалилася на житлові будинки, є загиблі та поранені

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У мексиканському штаті Мехіко щонайменше десять осіб опинилися під завалами каміння унаслідок зсуву скелі - У Мексиці скеля обвалилася на житлові будинки, є загиблі та поранені

    У мексиканському штаті Мехіко щонайменше десять осіб опинилися під завалами каміння унаслідок зсуву скелі

    Фото Protección Civil México

    Точна кількість людей, які опинилися під камінням та уламками будівель, наразі уточняється

    У мексиканському штаті Мехіко уламок кам’янистого пагорба впав на житлові будинки, у результаті чого загинула людина, ще щонайменше десятеро зникли безвісти. Як повідомило видання The Hindu, обвал стався вдень 10 вересня в селищі Тлальнепантла, який є частиною штату Мехіко.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    У Мексиці скеля обвалилася на житлові будинки, є загиблі та поранені
    У Мексиці скеля обвалилася на житлові будинки, є загиблі та поранені
    У Мексиці скеля обвалилася на житлові будинки, є загиблі та поранені
    У Мексиці скеля обвалилася на житлові будинки, є загиблі та поранені
    У Мексиці скеля обвалилася на житлові будинки, є загиблі та поранені
    У Мексиці скеля обвалилася на житлові будинки, є загиблі та поранені
    У Мексиці скеля обвалилася на житлові будинки, є загиблі та поранені
    Фото AP/Едуардо Вердуго

    «Уламок розміром з невеликий будинок обвалився на густонаселений район, у результаті чого щонайменше одна людина загинула, ще щонайменше десятеро зникли безвісти», – пише видання.

    За попередніми даними, у результаті зсуву чотири будинки були зруйновані, 80 евакуювали як запобіжний захід. Влада закликала людей уникати району обвалу, щоб рятувальники могли ефективно працювати. Зазначається, що зсув стався після сильних дощів у центральній Мексиці та землетрусу магнітудою 7 балів у ніч на 7 вересня.

    «Ймовірно, землетрус і сильний дощ, які були у нас в останні дні, вплинули на район, і через це стався зсув ґрунту та обвал гори», – сказав губернатор штату Мексика Альфредо дель Мазо.

    Теги: рятувальники Мексика будинок землетрус влада дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Мексиці скеля обвалилася на житлові будинки, є загиблі та поранені