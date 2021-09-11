У Мексиці скеля обвалилася на житлові будинки, є загиблі та поранені

У мексиканському штаті Мехіко щонайменше десять осіб опинилися під завалами каміння унаслідок зсуву скелі

Точна кількість людей, які опинилися під камінням та уламками будівель, наразі уточняється

У мексиканському штаті Мехіко уламок кам’янистого пагорба впав на житлові будинки, у результаті чого загинула людина, ще щонайменше десятеро зникли безвісти. Як повідомило видання The Hindu, обвал стався вдень 10 вересня в селищі Тлальнепантла, який є частиною штату Мехіко.

«Уламок розміром з невеликий будинок обвалився на густонаселений район, у результаті чого щонайменше одна людина загинула, ще щонайменше десятеро зникли безвісти», – пише видання.

#Tusismos2386

siguenos x face en #Tosismos #México Reporta el derrumbe de Cerro del #Chiquihuite en #Tlalnepantla, al norte de la #CDMX. Primeros informes indican que hay varias personas atrapadas bajo los escombros. Decenas de casas han quedado destruídas. pic.twitter.com/2q9gg6XFLg — TU SISMOS2386 (@sismos2386) September 11, 2021

За попередніми даними, у результаті зсуву чотири будинки були зруйновані, 80 евакуювали як запобіжний захід. Влада закликала людей уникати району обвалу, щоб рятувальники могли ефективно працювати. Зазначається, що зсув стався після сильних дощів у центральній Мексиці та землетрусу магнітудою 7 балів у ніч на 7 вересня.

#MÉXICO

Derrumbe que se vivió en el cerro del chicohuite en el estado de México pic.twitter.com/PMlcyHLD3S — AntañoCR (@AntanoC) September 11, 2021

«Ймовірно, землетрус і сильний дощ, які були у нас в останні дні, вплинули на район, і через це стався зсув ґрунту та обвал гори», – сказав губернатор штату Мексика Альфредо дель Мазо.