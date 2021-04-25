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    Біля берегів Сирії невідомі атакували іранський танкер, є загиблі

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    Пожежним командам вдалося повністю загасити пожежу - Біля берегів Сирії невідомі атакували іранський танкер, є загиблі

    Пожежним командам вдалося повністю загасити пожежу

    Фото Sana

    Судно було атаковане з допомогою безпілотника,

    Неподалік сирійського порту Баніяс атакували іранський танкер – щонайменше троє людей загинули.

    Про це повідомляє The Guardian.

    В одному з резервуарів танкера виникла пожежа. Достеменно невідомо, хто скоїв напад. Але як повідомляється, імовірно, судно було атаковане з допомогою безпілотника, що летів з боку територіальних вод Лівану.

    Пожежним командам вдалося повністю загасити пожежу.

    Глава Сирійської обсерваторії з прав людини, що знаходиться у Великобританії, – Рамі Абдель Рахман – розповів, що принаймні троє сирійців були вбиті, в тому числі двоє членів екіпажу.

    The Guardian зазначає, що атака сталася після того, як у четвер в результаті ударів Ізраїлю був убитий сирійський офіцер, а три солдати – поранені.

    У той час ізраїльська армія повідомила, що з Сирії була випущена ракета класу «земля-повітря» в напрямку пустелі Негев, де розташований ядерний реактор Димона.

    Нагадаємо, що 11 квітня в Ірані на ядерному об’єкті сталася аварія, пов’язана з електричними мережами. Аварія порушила роботу центрифуг зі збагачення урану.

    Згодом керівництво країни назвало аварію на об’єкті в місті Натанзі терористичним актом. Влада Ірану заявила, що залишає за собою право на відповідні дії щодо винних.

    Теги: пожежа Сирія Іран напад аварія влада
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