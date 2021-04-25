Біля берегів Сирії невідомі атакували іранський танкер, є загиблі

Судно було атаковане з допомогою безпілотника,

Неподалік сирійського порту Баніяс атакували іранський танкер – щонайменше троє людей загинули.

Про це повідомляє The Guardian.

В одному з резервуарів танкера виникла пожежа. Достеменно невідомо, хто скоїв напад. Але як повідомляється, імовірно, судно було атаковане з допомогою безпілотника, що летів з боку територіальних вод Лівану.

Пожежним командам вдалося повністю загасити пожежу.

Глава Сирійської обсерваторії з прав людини, що знаходиться у Великобританії, – Рамі Абдель Рахман – розповів, що принаймні троє сирійців були вбиті, в тому числі двоє членів екіпажу.

The Guardian зазначає, що атака сталася після того, як у четвер в результаті ударів Ізраїлю був убитий сирійський офіцер, а три солдати – поранені.

У той час ізраїльська армія повідомила, що з Сирії була випущена ракета класу «земля-повітря» в напрямку пустелі Негев, де розташований ядерний реактор Димона.

Нагадаємо, що 11 квітня в Ірані на ядерному об’єкті сталася аварія, пов’язана з електричними мережами. Аварія порушила роботу центрифуг зі збагачення урану.

Згодом керівництво країни назвало аварію на об’єкті в місті Натанзі терористичним актом. Влада Ірану заявила, що залишає за собою право на відповідні дії щодо винних.