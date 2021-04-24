Міністр оборони Польщі заявив, що Путін хоче відновити Російську імперію

Блащак зазначив, що нарощування військових сил РФ на кордоні з Україною занепокоїло Польщу

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що політика президента Росії Володимира Путіна спрямована на відновлення Російської імперії. Про це він сказав в эфірі Польського радіо.

«Безсумнівно, політика президента Путіна спрямована на відновлення Російської імперії», – сказав він в эфірі Польського радіо.

Блащак зазначив, що нарощування військових сил РФ на кордоні з Україною занепокоїло Польщу, та нагадав про напад РФ на Грузію в 2008 році і на Україну в 2014 році.

Крім того, польський міністр оборони згадав слова покійного президента Леха Качинського: «Спочатку Грузія, потім Україна, потім Прибалтика, потім, можливо, Польща».

За словами Блащака, тому Польща займається модернізацією своєї армії і збільшенням її чисельності. Він наголосив, що з часу нападу РФ на Грузію і Україну відбулися величезні зміни з точки зору НАТО: війська союзників розташовані на східному фланзі НАТО, в Польщі є американські, британські, румунські та хорватські війська, а польська армія присутні в Латвії та Румунії. Також міністр нагадав, що три дні тому до Польщі прибули американські літаки F-16 і F-15.

15 квітня Польща визнала персонами нон ґрата трьох працівників посольства Росії через те, що вони діяли на шкоду державі.

Того ж дня російських послів викликали в міністерства закордонних справ Великої Британії та Польщі. Причиною цього стали санкції США і загострення ситуації на Донбасі.

21 квітня комітет Сенату Польщі з питань закордонних справ прийняв резолюцію, в якій висловив підтримку Україні на тлі нарощування військ РФ на кордоні України.