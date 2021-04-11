Влада Ірану назвала терактом аварію на ядерному об'єкті

Аварія сталася в розподільчій електромережі об'єкта

Аварія на ядерному об'єкті в місті Натанзі в Ірані є терористичним актом. Влада Ірану заявили, що залишають за собою право на відповідні дії щодо винних.

Про це заявив віцепрезидент Ірану Алі Акбар Салехі, передає агентство Fars.

«Іран засуджує цей огидний акт і нагадує міжнародного співтовариства і МАГАТЕ про необхідність боротися з подібними проявами ядерного тероризму», – заявив Салехі.

Він зазначив, що дії відносно центру зі збагачення в Натанзі демонструють поразки супротивників прогресу Ірану в ядерній сфері і переговорного процесу.

Нагадаємо, сьогодні в Ірані на ядерному об'єкті сталася аварія, пов'язана з електричними мережами. Причина аварії встановлюється.

Зазначимо, що Рада Безпеки ООН 20 липня 2015 року схвалила угоду, спрямовану на обмеження ядерної програми Ірану в обмін на зняття з нього санкцій. Тегеран гарантував, що відмовиться від ідеї створення ядерної зброї. За 10 років, у разі виконання Іраном умов ядерної угоди, всі обмеження та умови, що є в резолюції ООН, мали втратити чинність.

8 травня 2018 року тодішній президент США Дональд Трамп оголосив, що його країна виходить із СВПД щодо Ірану, вважаючи його «катастрофічним». За словами Трампа, Тегеран обманював світову спільноту, приховуючи продовження пошуків у сфері ядерної зброї.

У вересні 2020 року в МАГАТЕ підтвердили, що Іран почав збагачення урану, порушивши умови ядерної угоди зі світовими державами. У листопаді в організації повідомили, що іранські запаси урану вже у 12 разів перевищують поріг, встановлений ядерної угодою.

На початку квітня уряд Ірану заявив про відмову повернутися до попередньої угоди до припинення всіх «несправедливих та незаконних» санкцій США.

Така заява ставить під загрозу зусилля адміністрації Джо Байдена повернутися до ядерної угоди з Іраном 2015 року, з якої США вийшли через рішення Дональда Трампа. У лютому адміністрація президента США Джо Байдена висловила готовність приєднатися до переговорів з Іраном та іншими державами щодо повернення Сполучених Штатів до ядерної угоди (JCPOA).