Під час протестів у Лондоні постраждали вісім поліцейських

Під час акцій протесту через карантинні обмеження в Лондоні постраждали вісім поліцейських. Водночас були затримані п'ять протестувальників. Про це повідомляє поліція Лондона в Twitter.

Уточнюється, що двоє постраждалих поліцейських були госпіталізовані. Однак їх травми оцінюються як несерйозні.

За різні правопорушення, у тому числі за напад на правоохоронців, було затримано п'ятьох осіб.

Eight officers were injured as they worked to disperse crowds in Hyde Park this evening.



Missiles including bottles were thrown in small pockets of disorder. Two officers were taken to hospital. Thankfully, they are not believed to be seriously injured.