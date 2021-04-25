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    Під час протестів у Лондоні постраждали вісім поліцейських

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    Двоє постраждалих поліцейських було госпіталізовано&nbsp; - Під час протестів у Лондоні постраждали вісім поліцейських
    Двоє постраждалих поліцейських було госпіталізовано 
    Фото: instagram.com/metpolice_uk

    Під час протестів у Лондоні постраждали вісім поліцейських

    Під час акцій протесту через карантинні обмеження в Лондоні постраждали вісім поліцейських. Водночас були затримані п'ять протестувальників. Про це повідомляє поліція Лондона в Twitter.

    Уточнюється, що двоє постраждалих поліцейських були госпіталізовані. Однак їх травми оцінюються як несерйозні.

    За різні правопорушення, у тому числі за напад на правоохоронців, було затримано п'ятьох осіб.

    Нагадаємо, у Великобританії обидві дози вакцини від коронавірусу отримали понад 10 млн жителів країни. Таким чином, понад 19% всіх дорослих у Британії отримали обидва уколи.

    Раніше стало відомо, що у Великобританії виявили новий штам коронавірусу з подвійною мутацією, який вперше виявили в Індії. На сьогодні відомо понад 70 випадків зараження новим штамом.

    Нагадаємо, минулого тижня очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що новий «південноафриканський» штам коронавірусу, що було виявлено в Україні, є більш агресивним, ніж «британський штам».

    1 квітня Степанов казав, що «південноафриканський» штам коронавірусу лабораторно підтвердили у двох областях України.

    Повідомлялося, що в Україні циркулює понад 30 генотипів коронавірусу.

    Степанов вважає, що Україна у найближчі два тижні вийде на 25 тисяч хворих на добу.

    Крім того, очільник МОЗ прогнозує, що в Україні вдасться повністю побороти коронавірусну хворобу до кінця вже 2021 року.

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    Теги: напад Велика Британія поліція час коронавірус
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