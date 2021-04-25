Під час протестів у Лондоні постраждали вісім поліцейських

Під час акцій протесту через карантинні обмеження в Лондоні постраждали вісім поліцейських. Водночас були затримані п'ять протестувальників. Про це повідомляє поліція Лондона в Twitter.

Уточнюється, що двоє постраждалих поліцейських були госпіталізовані. Однак їх травми оцінюються як несерйозні.

За різні правопорушення, у тому числі за напад на правоохоронців, було затримано п'ятьох осіб.

1/2 - Eight officers were injured as they worked to disperse crowds in Hyde Park this evening.



Missiles including bottles were thrown in small pockets of disorder. Two officers were taken to hospital. Thankfully, they are not believed to be seriously injured. — Metropolitan Police Events (@MetPoliceEvents) April 24, 2021

Нагадаємо, у Великобританії обидві дози вакцини від коронавірусу отримали понад 10 млн жителів країни. Таким чином, понад 19% всіх дорослих у Британії отримали обидва уколи.

Раніше стало відомо, що у Великобританії виявили новий штам коронавірусу з подвійною мутацією, який вперше виявили в Індії. На сьогодні відомо понад 70 випадків зараження новим штамом.

Нагадаємо, минулого тижня очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що новий «південноафриканський» штам коронавірусу, що було виявлено в Україні, є більш агресивним, ніж «британський штам».

1 квітня Степанов казав, що «південноафриканський» штам коронавірусу лабораторно підтвердили у двох областях України.

Повідомлялося, що в Україні циркулює понад 30 генотипів коронавірусу.

Степанов вважає, що Україна у найближчі два тижні вийде на 25 тисяч хворих на добу.

Крім того, очільник МОЗ прогнозує, що в Україні вдасться повністю побороти коронавірусну хворобу до кінця вже 2021 року.