Під час протестів у Лондоні постраждали вісім поліцейських
Під час протестів у Лондоні постраждали вісім поліцейських
Під час акцій протесту через карантинні обмеження в Лондоні постраждали вісім поліцейських. Водночас були затримані п'ять протестувальників. Про це повідомляє поліція Лондона в Twitter.
Уточнюється, що двоє постраждалих поліцейських були госпіталізовані. Однак їх травми оцінюються як несерйозні.
За різні правопорушення, у тому числі за напад на правоохоронців, було затримано п'ятьох осіб.
1/2 - Eight officers were injured as they worked to disperse crowds in Hyde Park this evening.— Metropolitan Police Events (@MetPoliceEvents) April 24, 2021
Missiles including bottles were thrown in small pockets of disorder. Two officers were taken to hospital. Thankfully, they are not believed to be seriously injured.
Нагадаємо, у Великобританії обидві дози вакцини від коронавірусу отримали понад 10 млн жителів країни. Таким чином, понад 19% всіх дорослих у Британії отримали обидва уколи.
Раніше стало відомо, що у Великобританії виявили новий штам коронавірусу з подвійною мутацією, який вперше виявили в Індії. На сьогодні відомо понад 70 випадків зараження новим штамом.
Нагадаємо, минулого тижня очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що новий «південноафриканський» штам коронавірусу, що було виявлено в Україні, є більш агресивним, ніж «британський штам».
1 квітня Степанов казав, що «південноафриканський» штам коронавірусу лабораторно підтвердили у двох областях України.
Повідомлялося, що в Україні циркулює понад 30 генотипів коронавірусу.
Степанов вважає, що Україна у найближчі два тижні вийде на 25 тисяч хворих на добу.
Крім того, очільник МОЗ прогнозує, що в Україні вдасться повністю побороти коронавірусну хворобу до кінця вже 2021 року.