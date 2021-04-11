В іранському ядерному центрі сталася аварія

Позаштатна ситуація сталася на обʼєкті, що розташований на глибині вісім метрів посеред пустелі

Аварія на заводі із збагачення урану сталася в Ісламській Республіці Іран. Саме підприємство розташоване в пустелі, в провінції Ісфахан. За попередніми даними, аварія пов’язана з електричними мережами. Про цю подію повідомило агентство Reuters.

У МАГАТЕ відразу ж після аварії заявили про те, що ситуація під контролем інспекторів цієї організації. Вся складність ситуації в тому, що підприємство, на якому сталася аварія, є ключовим в системі програми Ірану зі збагачення урану.

Офіційний Іран заявив, що ані жертв, ані забруднення довкілля внаслідок аварії немає. Об’єкт в Натанзі називається «Шахід Ахмаді Рошан», він побудований на глибині вісім метрів під землею. Його площа становить 100 000 кв. м.

Нагадаємо, що Рада Безпеки ООН 20 липня 2015 року схвалила угоду, спрямовану на обмеження ядерної програми Ірану в обмін на зняття з нього санкцій. Тегеран гарантував, що відмовиться від ідеї створення ядерної зброї. За 10 років, у разі виконання Іраном умов ядерної угоди, всі обмеження та умови, що є в резолюції ООН, мали втратити чинність.

8 травня 2018 року тодішній президент США Дональд Трамп оголосив, що його країна виходить із СВПД щодо Ірану, вважаючи його «катастрофічним». За словами Трампа, Тегеран обманював світову спільноту, приховуючи продовження пошуків у сфері ядерної зброї.

У вересні 2020 року в МАГАТЕ підтвердили, що Іран почав збагачення урану, порушивши умови ядерної угоди зі світовими державами. У листопаді в організації повідомили, що іранські запаси урану вже у 12 разів перевищують поріг, встановлений ядерної угодою.

На початку квітня уряд Ірану заявив про відмову повернутися до попередньої угоди до припинення всіх «несправедливих та незаконних» санкцій США.

Така заява ставить під загрозу зусилля адміністрації Джо Байдена повернутися до ядерної угоди з Іраном 2015 року, з якої США вийшли через рішення Дональда Трампа. У лютому адміністрація президента США Джо Байдена висловила готовність приєднатися до переговорів з Іраном та іншими державами щодо повернення Сполучених Штатів до ядерної угоди (JCPOA).