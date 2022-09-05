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Біля берегів Латвії розбився приватний літак

Альона Боженко
glavcom.ua
Біля берегів Латвії розбився приватний літак
Літак зник з радарів та розбився на заході від міста Вентспілс
фото ілюстративне

На його перехоплення у небо підіймали винищувачі країн-членів НАТО

Поблизу берегів Латвії 4 вересня зазнав катастрофи приватний літак Cessna 511. Про це повідомляє Reuters.

За інформацією видання зареєстрований на приватну австрійську компанію літак вилетів з міста Херес на півдні Іспанії та двічі змінював курс над Парижем і Кельном й попрямував у бік Балтійського моря.

О 17:37 за Гринвічем (19:37 за Києвом) в системі FlightRadar24 його помітили, як такий, що стрімко втрачає висоту. Потім літак зник з радарів та розбився на заході від міста Вентспілс у Латвії.

На перехоплення літака вирушали винищувачі Німеччини та Данії, коли він пролітав у їхньому повітряному просторі. Проте, вийти на зв’язок не вдалося, оскільки льотчики бойової авіації зауважили відсутність пілота у кабіні приватного судна.

За попередніми даними, у салоні літака перебували чоловік, жінка та ще одна особа. Наразі на місці аварії проводиться пошуково-рятувальна операція. Причини падіння літака не вказуються.

Нагадаємо, у містечку Тупело (штат Міссісіпі) чоловік викрав невеликий приватний літак і погрожував врізатися на ньому в супермаркет Walmart. Пілот кружляв над Тупело близько чотирьох годин

Теги: літак Латвія катастрофа

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