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Ізраїль заборонить польоти літаків із чотирма двигунами щоб зменшити забруднення повітря

Ірина Жукевич
glavcom.ua
Ізраїль заборонить польоти літаків із чотирма двигунами щоб зменшити забруднення повітря
Ізраїль заборонить польоти деяких літаків
Фото з відкритих джерел

Ізраїль заборонить польоти Boeing 747 і схожих літаків із чотирма двигунами, щоб зменшити рівень шуму та забруднення повітря

З 31 березня 2023 року Ізраїль забороняє польоти Boeing 747 і подібних літаків із чотирма двигунами, щоб зменшити рівень шуму та забруднення повітря, повідомляє Reuters.

У рамках плану, який розробляється для покращення навколишнього середовища, ізраїльська влада заявила, що вже повідомила авіакомпаніям про те, що вони не зможуть приземлятися великими літаками в аеропорту «Бен-Гуріон» поблизу Тель-Авіва з літнього сезону 2023 року.

Обмеження стосується здебільшого вантажних літаків, оскільки більшість перевізників припинили використовувати Boeing 747 та інші літаки з чотирма моторами на маршрутах до Ізраїлю.

Ізраїльська авіакомпанія El A вже зняла з експлуатації свій парк літаків 747 і використовує двомоторні літаки Boeing 777 і 787 на далеких маршрутах. Інші компанії також використовують ці літаки Boeing або аналогічні Airbus до Бен-Гуріона.

Експлуатація повітряних суден із чотирма двигунами буде дозволена у виняткових випадках і лише за наявності спеціального дозволу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія за кілька років розбиратиме вкрадені літаки на запчастини.

Теги: Ізраїль Боїнг

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