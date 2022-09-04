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Український «Бук» збив ворожий літак без жодного пострілу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Український «Бук» збив ворожий літак без жодного пострілу
Батарея Ярослава Мельника півроку протистояла ворогу на Харківщині
фото з відкритих джерел

Російський пілот злякався звукових повідомлень про опромінення радаром

Одна з українських ракетних батарей «Бук М1» збила ворожий літак без жодного пострілу. Російський військовий злякався звукових повідомлень про опромінення радаром. Про це командир батареї, Герой України Ярослав Мельник розповів у інтерв’ю виданню «АрміяInform».

Ярослав Мельник біля російської ЗСУ-23-4 «Шилка»
Ярослав Мельник біля російської ЗСУ-23-4 «Шилка»
фото: armyinform.com.ua

Батарея офіцера півроку протистояла ворогу на Харківщині. Іноді вступали в протиповітряні бої з десятком і більше ворожих літаків.

«Російські стерв’ятники полювали за нами, а ми – за ними. У нас були секунди. Бойовий пуск, і стрімко залишаємо свою позицію, аби врятуватися від протирадіолокаційних ракет. Одного разу збили літак, не випустивши жодної ракети. Виявили. Увімкнули радар підсвічення. У кабіні рашиста зазвучали звукові повідомлення про опромінення радаром. Він зрозумів, що з мисливця перетворився на ціль і з ляку катапультувався, а літак розбився», – розповів Ярослав Мельник.

На рахунку підрозділу офіцера – 28 знищених цілей ворога. Із яких 11 бойових літаків різних типів, 2 гвинтокрили, 2 крилаті ракети та 13 БПЛА.

Нагадаємо, у небі над Миколаївською областю силами протиповітряної оборони сьогодні знищено крилату ракету «повітря-поверхня» Х-59, випущену російським винищувачем.

 

Теги: війна літак Бук Україна пілот

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